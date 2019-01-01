史上第三人 迪马利亚对皇马巴萨皆梅开二度

这位31岁的球员在周三的A组比赛中创造了自己的纪录，他在上半场完成梅开二度。

安赫尔·迪马利亚成为欧冠历史上第三位在对阵皇家马德里和巴塞罗那的比赛中都打进两球的球员。

这位巴黎圣日耳曼球星在周三王子公园举行的A组首场比赛中取得了这一成绩，他在上半场为主队攻入两球。

第14分钟，迪马利亚劲射库尔图瓦的近角破门得分，随后在第33分钟接到盖耶的传球后在禁区顶远射破门。

只有前波尔图前锋马里奥·贾德尔以及AC米兰传奇球星安德烈·舍甫琴科在欧冠对阵巴塞罗那和皇家马德里的比赛中也分别打入两球。

巴黎圣日耳曼最终以3-0轻松战胜皇家马德里，默尼耶在伤停补时阶段锦上添花。

迪马利亚曾在2016-17 16强首回合对阵巴塞罗那的比赛中梅开二度，巴黎圣日耳曼在王子公园球场4-0大胜巴塞罗那。但巴塞罗那在第二回合的比赛中在诺坎普以6-1的比分逆转了落后的局面。

迪马利亚也是继曼城球星塞尔吉奥·阿圭罗之后第二位在欧冠对阵皇家马德里和巴塞罗那的比赛中都分别取得进球的阿根廷人。

这位31岁的球员在本赛季初的5场比赛中打入2球，助攻5次，卫冕冠军巴黎圣日耳曼以4胜1平的战绩荣登法甲榜首。

巴黎圣日耳曼将于周日在里昂公园球场对阵里昂，下周 中对阵兰斯。