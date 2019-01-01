可笑！凭什么强烈抗议马奎尔7000万的转会费？

曼联正试图把这名26岁的球员带到老特拉福德，尽管涉及的转会费很高昂，但这在足球界司空见惯。

曼联希望在接下来的日子里，在2019-20赛季开始之前，把马奎尔引入到索尔斯克亚的阵容中，其中唯一需要解决的似乎就是转会费。

每个人对此各自的观点。

莱切斯特城开价约为8500万至9000万英镑(合1.05亿至1.17亿美元)，而据报道曼联最初的报价为7000万英镑，但被拒绝。而从一些对关于该转会费的反应来看，马奎尔不值得成为如此高的数字的主角。

是否比前曼联后卫费迪南德等了或当前身价最昂贵的后卫,利物浦的7500万先生范戴克更物有所值，大部分球迷似乎不太看好马奎尔，所以在双方谈判中会出现这位英格兰球员不值这个价格的观点。

但是，那些对马奎尔会费作出判断的人——不管最终的数额是多少——应该记住，这些费用在很大程度上是捏造的。就像一个朋友可能会开玩笑说，他们在一个国家可能赚“100万英

如果马奎尔的转会费是8000万英镑而不是4000万英镑，让他们的俱乐部得到未来五年无忧的中后卫呢?如今，俱乐部从这么多渠道赚了这么多钱，所以不能说大笔签约对门票或订阅成本有这么大的直接连锁反应。

当然，曼联需要在市场上获得物有所值的球员，但这是一家与其他球队截然不同的俱乐部。实际上，他们每天都在打破各种各样的商业记录，而最近的历史表明，当涉及到大笔投资时，他们并没有犯太多错误。

2014年，他们花了3000万英镑购买了少年球员卢克·肖，遭到了某些人嘲笑，但随后曼城队在后卫方面的大手笔让这个价格显得并不高昂。甚至在那之前，像费迪南德、科尔、基恩甚至罗布森这样的球员的签约就已经让人瞠目结舌了，因为他们的转会费太高了，但每一次的转会费都很快得到球员表现作为回报。

1981年罗布森加盟后，阿特金森一直在回答有关150万英镑转会费的问题。“你花钱买的是高质量的球员，而他就是金元，”这位前曼联主帅回应道，而且，就像费迪南德、科尔和基恩一样，随着时间的推移和转会费的不断上涨，惊奇队长很快就变得炙手可热。

看看博格巴。三年前，当这位法国人以8950万英镑的天价重返老特拉福德球场时，人们提出了各种各样的问题，一致认为这位中场球员几乎不可能证明自己的身价。三年时间里，发生了无数的商业交易，以及后来内马尔1.98亿英镑的转会，以及曼联对博格巴1.6亿英镑的最新估值，让最初的交易看起来比许多人所想的好得多。

当然，9000万英镑也是一笔大数目，7000万英镑也是。但对我们大多数人来说，100万英镑是一大笔钱——所以当我们谈论自身永远无法理解的费用、条款、条件、谈判和预测等问题时，我们凭什么来评判一名球员的价值？

预计曼联2019年的总收入将达到6.3亿英镑左右，因此莱切斯特城对马奎尔的估值与曼联的心理价位之间的差距只是沧海一粟。索尔斯克亚相信马奎尔是在未来几年带领曼联的合适人选，而曼联也有能力为此付出一切。

就范戴克从南安普顿转会到安菲尔德而言，莱切斯特城的要价会否有所上升?毫无疑问，这些都是市场力量。狐狸队之所以踢出更多的要求，是因为曼联和它的邻居曼城在四处搜罗球员，而不是那些财务状况不那么好的俱乐部吗?当然，但这也是任何交易的一部分。历史上，消费对象较为富裕的商店比穷人光顾的杂货商店收费更高。

那么，马奎尔到底值7000万英镑还是9000万英镑?谁在乎呢?用不了多久，就会有俱乐部就会毫不犹豫地为后卫支付超过1亿英镑。关键是曼联已经确定其是他们前进所需要的一员，他将会丰富他们在中后卫方面的选择。

为此，俱乐部的每一位支持者都应该希望谈判的结果是，这位英格兰国脚将在8月11日的揭幕战穿上那件著名的红色球衣。