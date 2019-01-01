可恶的伤病 曼城功勋或在三十岁退役

前英格兰后卫米卡·理查兹即将在30岁退役。

理查兹一直在努力克服长期的膝伤问题，但他告诉朋友们，随着他和阿斯顿维拉合同将在今年夏天到期，他的足球生涯也即将到头了。

2016年10月15日，理查兹在对阵狼队的比赛中受伤，被迫离场。尽管理查兹进行了量身定制的健身训练，但他一直无法进入迪恩·史密斯的考虑范围。

理查兹的右膝盖一直有半月板的问题，它可能会因为运动而肿胀。尽管他已经下定决心要回归赛场，但一旦他与维拉的合同在6月份到期，他将不情愿地结束自己的努力。

在医生的建议下，史密斯继续前任布鲁斯的政策，将理查兹排除在外，理查兹已经16个月没有出现在维拉的阵容中。

去年10月份，史密斯说:“米卡已经很久没有比赛了，所以他现在还没有完全康复。他参加了一个特别的疗程，到目前为止他还没有参加过训练。我们将持续观察他的身体如何适应。”

史密斯的前任也面临同样的困境。布鲁斯在2017年2月说:“米卡绝对是一个坚持不懈的人，只要他身体健康，他就有正确的心态。”

理查兹仍有可能试图获得一份“随踢随付”的合同，或许是在国外，但目前看来很难。

人们对理查兹的职业生涯本有很高的期望。18岁时，他成为了英格兰最年轻的后卫，在2006年对阵荷兰的比赛中，他打破了里奥·费迪南德的记录，并限制了罗本。

之后他一共为英格兰国家队出场13次，在2008年欧洲杯预选赛对阵以色列的比赛中攻入一球。2012年，他是曼城赢得英超冠军的关键一员。他也曾举起了足总杯，还代表英国参加了伦敦奥运会。

理查兹在2014年以租借的形式加盟佛罗伦萨，然后在2015年6月以自由转会的形式加盟了蒂姆·舍伍德执教的维拉。

然而，维拉随后遭到降级，罗伯托·迪马特奥在2016年夏天阻止了理查兹加盟西汉姆的转会。美国大联盟的奥兰多城在2017年1月开出了最后一份稳定的报价。

据了解，去年允许理查兹成为自由球员的谈判谈崩了，因为维拉将得不到保险费，因此维拉很乐意在他的合同期间让他留在俱乐部。

在他远离赛场的这段时间里，理查兹一直在维拉训练基地积极出勤，为包括杰克·格里利什在内的年轻球员提供建议。

俱乐部的消息来源说他是一个聪明友善的人。他们相信理查兹在赛场之外还有商业头脑，他可以专注于此。