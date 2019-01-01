只进1球仍贡献非凡 迪玛利亚：梅西已经尽力了

虽然在本届美洲杯上，梅西至今为止只有一粒点球进账，但他的表现仍然获得了来自队友的充分肯定。

阿根廷和梅西在本届美洲杯上的表现都显得不那么尽如人意。

而阿根廷此前在小组赛中以1胜1平1负的成绩艰难晋级8强。不过本周五他们2-0击败委内瑞拉，顺利获得了进入半决赛的资格。开赛至今的四场比赛，梅西仅在面对巴拉圭时主罚点球命中，其他比赛再无任何建树。

尽管这位巴萨球星在本届赛事中的发挥一直备受质疑，但队友迪玛利亚仍然肯定了他在队内的重要性。

迪玛利亚告诉记者：“我想里奥做得很棒。他没有像往常一样打入很多进球，但我认为他依然完成了出色的工作。”

“他一直在跑动，倾尽所能。他必须保持跑动，才可能拉扯出空当。我觉得他做得很好。”

在与委内瑞拉比赛，成为了迪玛利亚在国家队的第100场比赛。他是在下半场替补出场的。

潘帕斯雄鹰接下来将与巴西进行半决赛的较量，迪玛利亚相信球队必须拿出最好的状态，才可能过得了东道主这一关。

这位大巴黎球星继续说道：和巴西将会是一场复杂的比赛，但我也知道任何球队都会给你制造困难。“

”巴西与我们将难分伯仲，但他们还有来自主场的支持。我们必须尽量打出我们的自己的套路，就像我们面对厄瓜多尔时那样。希望一切顺利。“