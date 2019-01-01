只要钱到位 水晶宫主席：扎哈配得上顶级球队

这位26岁的球员对俱乐部拒绝在夏天出售他感到失望，但是主席不会阻止他在以后离开。

水晶宫主席史蒂夫·帕里什表示，他不会阻止威尔弗里德·扎哈在下个转会窗口加盟一家顶级俱乐部。

这名26岁的前锋在转会窗口收到埃弗顿7000万英镑的报价，他向水晶宫递交了转会申请，试图促成转会事宜，同时据说阿森纳也对他提出了报价。

尽管帕里什承认这位科特迪瓦国脚已经准备好在更高的水平上发光发亮，但是他还没有准备好在没有替代者的情况下让他在夏天离开。

帕里什在接受《每日邮报》采访时说：“我相信这对每个人来说都是一个美好的结局。这就是我想要促成的，我相信我们会实现它。”

“我们都曾年轻过，但是这个夏天的情况对任何人都不合适。你当时可能会这么认为，但我不会限制这个孩子的才能。10年来，我每周都看他踢球，他在我们买下俱乐部后的第一场比赛中就打进了第一个球。所以我甚至有点想看看他在顶级俱乐部能做些什么，我当然不想成为那个阻止他这样做的人。”

“我觉得他应该得到那个位置，我希望他能得到那个位置，有时候这让我感到困惑，他还没有到那个位置。我不知道他能做到什么——跑遍全场，过掉四名球员？如果有人站在我的立场上，试着从世界足坛找一个人来替代他，他们会知道（有多难）的。我们很幸运能拥有他。但如果那支顶级俱乐部来了，而且钱到位了，他就是一个非凡的天才，这对我们来说将是非常困难的。”

他补充道：“我来这里是为了工作，我和威尔弗里德的关系一直都很清楚这一点。我从未求过他帮忙，他也从未求过我帮忙。这是一种职业关系。就在那一刻，我们还没有达成一致，但我会试着从这里找到一个解决方案。”

“阿隆·万-比萨卡去了曼联，所以如果顶级俱乐部用合适的钱来引进我们的球员，那么（成交）只是时间问题。我们必须为球队的发展制定一个计划。威尔弗里德不会永远在这里，如果他真的离开了，我们必须准备好应对他的离开。然而，转会窗口的最后一天并非如此。”

扎哈上赛季为水晶宫打进了10粒英超进球，他与俱乐部的合同到2023年到期。