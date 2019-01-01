只要能首发就不离队 拉基蒂奇赞巴萨“完美”

已经连续三场为巴萨首发的拉基蒂奇相信，加泰俱乐部就是最适合他的地方。

此前，31岁的克罗地亚国脚因为缺乏上场机会而被认为存在离队可能。在11月27日与多特的欧冠比赛前，他只在9月份不敌格拉纳德的比赛中有过1次首发。

随着1月转会窗的迫近，拉基蒂奇一度与尤文和国米联系在了一起。他本人在上周还曾表态，以寻求更多的上场机会，离队可能成为逼不得已的选择。

不过3-1击败多特之后，拉基蒂奇开始重新在西甲中稳固了自己的位置。接连战胜马竞和马洛卡的比赛，他都进入了首发名单。

拉基蒂奇是在2014年从塞维利亚转会来到诺坎普的。加盟巴萨之后，他已经帮助巴萨夺得了4次联赛冠军和4次国王杯冠军。

在5-2大胜马洛卡的比赛后，拉基蒂奇强调，如果他能够保住一线队的常规首发位置，那么他并不希望离开诺坎普。

克罗地亚中场说道：“过去几个月发生了很多事。有时候，发生的事情让你无法理解，但你必须去接受它们。”

“我希望为球队奉献所有，如果我能够留在这里踢球，那么我的观点始终都是没有俱乐部能够比巴萨更适合争取冠军，这对我来说是最完美的地方。”

“我希望享受自我，并且努力帮助球队提高。我会尽我所能，如果一切都能像过去几场比赛那样，那么情况会更好。”

“我在这里就是为了踢比赛，并且在比赛中获得队友和教练的信任。”

“我已经为任何情况做好了准备。”

本赛季的15轮比赛过后，巴萨目前仍然凭借净胜球优势排在西甲积分榜榜首。

周二，加泰巨人还将前往米兰与国米进行新一轮的欧冠较量。但比赛的结果并不会对他们作为小组第一晋级16强造成影响。