只要买对了人 索帅坚信溢价购买全无必要

虽然六轮比赛过后只取得了两场胜利，但红魔主帅依然不认为球队需要在引援上花费巨资。

曼联在夏窗花费8000万英镑签下了马奎尔，并且用5000万镑将万比萨卡从塞尔赫斯特带到了老特拉福德。不过另一位与红魔无缝衔接贡献精彩表现的新援，则是只花费了2000万英镑从英冠球队斯旺西签下的边锋詹姆斯，威尔士人已经在英超中收获了3粒进球。

作为红魔主帅的索尔斯克亚告诉天空体育：“我认为我们在詹姆斯这里已经证明，我们不需要为他付出很大的代价，但他已经在球场上展现了自己的天赋。如果你能够发现并签下合适的球员，你并不需要支付超过球员本身价值的转会费。”

“现在足球世界里的钱已经和之前不一样了。但我还是为我们签下的这三位球员感到高兴。我认为他们已经证明我们可以完成出色的工作。”

“所有的球员都需要被区别对待，这也是当时弗格森为球队做出的重要贡献之一，他清楚每一个人，知道如何去打开球员的开关。”

“基恩也是一样，他是球员也是队长。我知道他在激发自豪感方面很有一套。”

索尔斯克亚在转正前一度在19场比赛中狂胜14场，但转正之后，加上上周末0-2负于西汉姆的比赛，他们已经9个客场未尝胜绩了。上一次在客场获胜还要追溯到上赛季在王子公园球场所取得胜利。

而前队友基恩在赛后更是炮轰挪威人，大呼伤心。

索尔斯克亚也对此做出了回应：“当你输掉一场比赛你有什么理由不生气呢？当然你肯定会生气。这是一方面。你会给自己压力，让自己变得更有竞争力。我在每一堂训练课中都希望打败别人，我希望作为教练也能击败基恩。”

接下来的这个周一，他们将在主场迎战埃梅里的球队。阿森纳目前仅排名积分榜第8位，而红魔则已经落到了第11位。