只有大巴黎可与国米卢卡库劳塔罗的锋线匹敌
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前国米前锋维埃里认为，只有巴黎圣日耳曼的锋线实力可以与他的前俱乐部中劳塔罗·马丁内斯和罗梅鲁·卢卡库的搭档相匹敌。
26岁的卢卡库在本赛季迄今为止的31场比赛中有21个进球和4次助攻，而22岁的劳塔罗在28场比赛中有16个进球和4次助攻。
维埃里相信这对组合的技术和年龄的组合在欧洲几乎是无人能及的，并且称赞国际米兰的主教练安东尼奥·孔蒂使这对组合发挥出了最好的水平。
“卢卡库是一名纯粹的中锋，他的攻击力很强，身体也很强壮，但左脚却异常的脆弱。”维埃里对米兰体育报说。
“他努力工作，控球，帮助队友。孔蒂帮助卢卡库达到了他身体的巅峰。”
“卢卡库和劳塔罗·马丁内斯的组合保证了国际米兰现在和将来都是顶级俱乐部。”
“他们是世界上最好的三四支球队之一，所以考虑到他们的年龄和前景，只有巴黎圣日耳曼的姆巴佩、内马尔或毛罗·伊卡尔迪能与之竞争。”
维埃里也对国际米兰最近从热刺引进的埃里克森印象深刻，他认为这是国际米兰向尤文争夺联赛冠军方向迈出的正确一步。
孔蒂的球队目前在积分榜上与尤文图斯平起平坐，拉齐奥紧随其后，这是很长一段时间以来意甲联赛中最激烈的竞争。
然而，维埃里相信球队的建设意味着国米在未来和现在都有能力挑战冠军。
“国米想要直接赢球，但是有了埃里克森，他们也在为未来做准备。他有如此多的能力，可以胜任中场的所有角色，他选择蓝黑军团的事实证明了俱乐部已经在国际舞台上的成长。”
“他只需要按照孔蒂想要的方式开始训练，这意味着我可以保证他会在一段时间内很早就上床睡觉！”
国际米兰在意大利杯半决赛第一回合中0-1输给了那不勒斯，他们希望能在第二回合反败为胜，因为孔蒂的目标是在回到意大利后拿到第一个奖杯。