只有大巴黎可与国米卢卡库劳塔罗的锋线匹敌

这位传奇的国际米兰中锋认为他的老东家拥有世界上最好的锋线组合。

前国米前锋维埃里认为，只有巴黎圣日耳曼的锋线实力可以与他的前俱乐部中劳塔罗·马丁内斯和罗梅鲁·卢卡库的搭档相匹敌。

26岁的卢卡库在本赛季迄今为止的31场比赛中有21个进球和4次助攻，而22岁的劳塔罗在28场比赛中有16个进球和4次助攻。

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维埃里相信这对组合的技术和年龄的组合在欧洲几乎是无人能及的，并且称赞国际米兰的主教练安东尼奥·孔蒂使这对组合发挥出了最好的水平。

“卢卡库是一名纯粹的中锋，他的攻击力很强，身体也很强壮，但左脚却异常的脆弱。”维埃里对米兰体育报说。

“他努力工作，控球，帮助队友。孔蒂帮助卢卡库达到了他身体的巅峰。”

“卢卡库和劳塔罗·马丁内斯的组合保证了国际米兰现在和将来都是顶级俱乐部。”

“他们是世界上最好的三四支球队之一，所以考虑到他们的年龄和前景，只有巴黎圣日耳曼的姆巴佩、内马尔或毛罗·伊卡尔迪能与之竞争。”

维埃里也对国际米兰最近从热刺引进的埃里克森印象深刻，他认为这是国际米兰向尤文争夺联赛冠军方向迈出的正确一步。

孔蒂的球队目前在积分榜上与尤文图斯平起平坐，拉齐奥紧随其后，这是很长一段时间以来意甲联赛中最激烈的竞争。

然而，维埃里相信球队的建设意味着国米在未来和现在都有能力挑战冠军。

“国米想要直接赢球，但是有了埃里克森，他们也在为未来做准备。他有如此多的能力，可以胜任中场的所有角色，他选择蓝黑军团的事实证明了俱乐部已经在国际舞台上的成长。”

“他只需要按照孔蒂想要的方式开始训练，这意味着我可以保证他会在一段时间内很早就上床睡觉！”

国际米兰在意大利杯半决赛第一回合中0-1输给了那不勒斯，他们希望能在第二回合反败为胜，因为孔蒂的目标是在回到意大利后拿到第一个奖杯。