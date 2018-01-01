另类夸门将 索帅：我会亲自射门考验德赫亚

曼联临时主帅索尔斯克亚对西班牙门将德赫亚不吝赞美之词，他表示俱乐部拥有世界最佳门将。

西班牙国脚门将德赫亚与曼联俱乐部的合约将在本赛季结束时到期，上周有报道称，曼联已经激活德赫亚合约中延长一年的条款，他将至少效力红魔至2020年，但双方仍然在就新的长期合约进行谈判。

据悉，德赫亚不愿意签下长期合约的原因之一，就是前任主帅穆里尼奥那时候在老特拉福德的命运还不确定。曼联在本周一解雇了葡萄牙人，随后宣布前曼联球员索尔斯克亚担任球队临时主帅，他将执教曼联到本赛季结束。

尽管穆里尼奥在老特拉福德制造的阴霾气氛似乎已经过去，但索尔斯克亚也仅接下了六个月的执教合同，而俱乐部同时在寻找下一位长期主帅。曼联俱乐部主帅的更迭，对于德赫亚签下长期合同毫无益处，不过新上任的临时主帅索尔斯克亚对于这位西班牙国门倒是不吝赞美之词。

“我已经和德赫亚以及门将教练阿尔瓦雷茨进行了交谈，德赫亚非常尊重和热爱阿尔瓦雷茨，并且对他的赞美滔滔不绝，”索尔斯克亚说。

“我们现在拥有世界最佳门将。德赫亚已经效力曼联将近8年了，他仍然是一名处于成长期的年轻门将。我能够回到这里担任教练与他合作，这简直难以想象。”

索尔斯克亚又幽默得补充说：“或许我会在训练场上进行一些射门训练，考验考验他！”