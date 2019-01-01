古迪逊出现不和谐 埃弗顿将调查主场反同口号

埃弗顿正在调查周末的球迷发出歧视性言论的事件。

埃弗顿对周六在古迪逊公园3-1战胜切尔西的比赛中出现的恐同现象进行了调查。

当太妃糖在临时教练邓肯·弗格森的带领下取得了一场令人难忘的胜利时，球迷们高喊着口号。

上周末，英超联赛发起了彩虹鞋带运动，旨在支持男同性恋、女同性恋、双性恋或变性人参加体育活动。埃弗顿表态要调查这起事件，以确保古迪逊公园仍然是一个包容的地方。

“埃弗顿正与‘Kick It Out’一起努力，并已开始调查周六英超联赛对阵切尔西比赛中传出的恐同口号。”一份俱乐部声明称：“俱乐部和踢出俱乐部都收到了来自主场一小部分球迷针对切尔西球迷喊出恐同口号的报道。”

“同性恋恐惧症在我们的球场、俱乐部、社区和比赛中都没有立足之地。俱乐部强烈谴责这种行为，并正在进行彻底的调查，包括与默西塞德郡警方的联系。如果有任何形式的与歧视有关的信息，参加比赛的人应该给reportit@evertonfc.com发邮件。”

这是一个充满挑衅的周末，曼彻斯特德比也被针对红魔中场弗雷德的种族主义辱骂蒙上了阴影。

这名巴西人被看台上的一个打火机击中头部，社交媒体上的视频还显示，一名球迷朝弗雷德和杰西·林加德的方向做出了种族歧视的手势。

一名男子因涉嫌“煽动种族仇恨的公共秩序”而被逮捕，曼城在赛后明确表示他们不会对此事掉以轻心。

“曼城俱乐部注意到社交媒体上流传的一段视频，视频显示一名球迷在今晚对阵曼联的下半场比赛中做出了种族歧视的手势。”一份俱乐部声明说：“俱乐部官员正在与大曼彻斯特警方合作，以帮助他们识别任何相关人员，并协助他们进行调查。”

“俱乐部还与大曼彻斯特警方合作，处理一个物体被扔到球场上的事件。本俱乐部对任何形式的歧视都采取零容忍政策，任何犯有种族歧视罪的人都将被终身禁止进入本俱乐部。”