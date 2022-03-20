古蒂：如果皇马今夏无法签下哈兰德 他们可能永远得不到他

皇马传奇中场古蒂认为，如果银河战舰无法在今夏签下哈兰德，那么他们永远也无法再得到这个挪威射手。

皇马是多支希望在今夏签下哈兰德的豪门球队之一，据够力足球此前报道，21岁的哈兰德在皇马的引援名单中优先级仅次哈兰德，而古蒂希望自己的老东家能够发力拿下这名球员。

古蒂告诉El Chiringuito：“姆巴佩的交易激发了我们所有人的热情，不止是在皇马，他的到来对整个西甲联赛都很重要。”

“而如果哈兰德也可以来，那就更好了。如果皇马今夏不签下哈兰德，他们将永远也得不到他。因为他会去另一支大球队，到时候就很难签下他了。”

古蒂认为，如果哈兰德加盟皇马，那么银河战舰可以更好的管理34岁老将本泽马的出场时间。

他补充道：“本泽马很出色，但看看他的年龄。希望他可以坚持更久一点，但他已经37岁了，如果可以让他偶尔休息，选择使用哈兰德，那就会更好。”

过去几个月，曼城、曼联、巴萨、巴黎和拜仁都与哈兰德传出了绯闻。曼城被称作是最有可能签下哈兰德的球队，据报道，蓝月亮已经给他开出了一份合同，他将成为英格兰足坛薪水最高的球员。

哈兰德目前与多特蒙德的合同将持续到2024年，据报道，他合同中含有一条价值7500万欧元的解约金条款，有效期至四月底。