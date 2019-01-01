古德约翰森痛批巴克利：这是对队友的不尊重

这位英格兰中场在球队众多点球手在场的情况下踢飞点球，导致蓝军在欧冠有了一个糟糕的开局。

切尔西传奇球星古德约翰森表示，在切尔西0-1输给瓦伦西亚的比赛中，罗斯·巴克利罚失了点球，他的决定是对队友的“不尊重”。

尽管球场上若日尼奥和威廉，但巴克利还是立即站出来罚点球，后者似乎对他的决定表示了抗议。

这位英格兰中场的点球打在横梁上，使得切尔西的欧冠之旅有了一个最糟糕的开局。

兰帕德赛后表示，巴克利是指定的点球手，但场上球员之间存在明显分歧。

古德约翰森在接受英国电信体育频道采访时说：“像今晚罗斯·巴克利那样做，几乎是对队友的不尊重。我很确定在比赛前（球员）很清楚谁是主罚点球的。这只是为了制造所有的麻烦，你的队友和你自己之间的紧张，然后错过了点球，你只会让自己承受了比实际上罚点球更大的压力。”

这样的点球混乱似乎成为了本赛季的一个主题，此前在曼联也出现过类似的情况，博格巴和拉什福德都在赛季的头几周踢丢了点球。

但是当巴克利表现出十足的声势时，他把球直接放在了点球点上，古德约翰森认为蓝军队长塞萨尔·阿兹皮利奎塔应该控制局面。

他提出：“如果你作为教练在这种情况下，有一、二、三、四名球员站在球前，问题是谁要来主罚点球，难道你不希望你的队长站出来说‘听着，谁来罚点球在比赛之前就已经决定了’吗？（队长要）表现出队长的权威，为场上的每一个人做出决定。”

兰帕德将在两周后带队前往法国对阵里尔。