古利特：黑人站出来为种族歧视发声基本不可能

据称，曼城球员斯特林遭到了一名蓝军球迷的种族主义辱骂，这一事件在足球界和社会上引发了关于种族歧视的广泛讨论。

切尔西前主教练古利特表示，黑人几乎不可能就反对种族歧视而公开发言，因为他们扮演了“受害者的角色”。

种族歧视的问题在上周的比赛中引起了人们的关注。据称，在曼城0:2负于斯坦福桥的比赛中，斯特林遭到了一名切尔西球迷带有种族歧视字眼的辱骂。

这位英格兰国脚随后在Instagram上谴责了使用的这种语言的行为，并抨击媒体通过有偏见的新闻报道助长了“种族歧视”。

古利特结束了他在切尔西的职业生涯后于1996年至1998年接管了俱乐部。他告诉记者：“对我们来说最大的问题是讨论这样的事情。”

“因为当你谈论这件事的时候，人们会说，‘他把自己置于受害者的角色’，但事实并非如此。”

“如果你想让一个有头脑的人站出来反对种族主义，一个黑人做到这一点几乎是不可能的，因为人们看到他们时会说说，‘又是他，他总是在抱怨’。”

古利特补充说：“我在一个非常有利的位置上讲话，我对我目前的位置感到满意，但是我不能代表那些不是我这个位置的人，那些正在努力奋斗的人。”

“我希望事情能有所改变，人们看到这一点，不是因为我们想抱怨，而是因为问题就在那里。”

“我希望与我所处位置不同的人能被倾听。”

古利特在英国广播公司“足球焦点”节目中介绍了前西汉姆联队和蒙特利尔队中场球员奈杰尔·里奥-科克来阐述他的观点。

里奥-科克在这个问题上发表了自己的看法，他说：“拉希姆应该得到其他职业球员的支持，他采取了坚定的立场，做了一件非常勇敢的事情。”

“如果其他球员能够支持他，并且有信念和信心走出来做自己，那将是一件很棒的事情。”

“但在英格兰，黑人球员仍然不敢说出来，因为他们不想登上所谓的‘黑名单’。”

周六，斯特林在第69分钟头球攻门帮助曼城3:1战胜埃弗顿;而就在四分钟前，多明尼克·卡尔维特-列文刚刚将曼城的两球领先优势减半。