古利特寄厚望于范迪克：他要变得更强

尽管在利物浦表现出色，但范迪克的同胞古利特表示，他在国家队的状态要变得更好。

在随利物浦夺得欧冠冠军后，范迪克又随国家队在国家联赛中进入决赛，最终0-1惜败葡萄牙。而作为前辈，古利特热切地希望范迪克能在国家队的后卫位置上激发出更好的状态。

在接受Ominisport采访时，这位曾在1987年荣获金球奖的名宿说到：“我认为范迪克已经做得非常非常好了，特别是在利物浦。我觉得他恰好弥补了俱乐部的不足。至于国家队，我觉得他还需要做得更好。”

“不仅仅是他，德利特也要加油。在过去的14场比赛中，我们以0-1的比分输掉了10场。如果后防够稳定的话，这些球都是不必要丢的。”

凭借在上赛季的出色表现，范迪克荣获了PFA年度最佳球员的奖项，同时，他也被认为是2019年金球奖的有力竞争者。对此，古利特向记者强调了后卫球员夺得这一奖项的难度，并以自己的前队友巴雷西做例子进行了说明。尽管是意大利赫赫有名的球员，但巴雷西也未能在职业生涯中获得金球奖。上一位获得金球奖的后卫是卡瓦纳罗，而这也已经是2006年的事了。

不过，古利特同时也表示，荷兰队应该一同前进，帮助范迪克实现梦想。

“当然，这也需要团队的努力。这是他要达到的目标，但这不是他一个人的事，是整个后防线，整支球队的事。”

“另一方面，很少有后卫会得到这个奖项。巴雷西理应成为金球先生，但实际上他从来没得过。所以，如果范迪克能够拿下金球奖，那将会带给他很大的激励。”