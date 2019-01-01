口没遮拦 范巴斯滕因纳粹用语被电视台停职

这位前荷兰主帅因使用纳粹口号而受到严厉批评。

马尔科·范巴斯滕因在电视上说了臭名昭著的纳粹招呼语“Sieg Heil（胜利）”而被福克斯体育停职。

他是在面对德国教练弗兰克·沃尔穆特的采访后说这番话的，后者刚刚在约翰·克鲁伊夫球场目睹了他赫拉克勒斯1-4输给阿贾克斯。范巴斯滕声称他是在嘲笑赛场上的同事汉斯·克拉伊的德语水平。

福克斯体育频道称这一评论是“愚蠢和不恰当的”，而范巴斯滕则被迫道歉。“生活就像足球。有时你进球，有时你丢球。”他说：“但如果你错过机会了，那并不意味着你是一个坏人。”

作为一个前纳粹口号，“Sieg Heil”有着非常不愉快的内涵。这场争议发生在周末，荷兰前两级联赛的所有球员都同意不参加比赛的第一分钟，以抗议种族主义。本月早些时候，艾哈迈德·门德斯·莫雷拉在SBV精英和登博施的比赛中受到了歧视。

范巴斯滕目前已被停职一周，他的罚金将捐给荷兰战争文献研究所，该研究所旨在促进对二战历史的教育和认识。在宣布停职的声明中，福克斯体育暗示他“在错误的时间使用了错误的笑话”。

福克斯体育补充道，范巴斯滕“并不想故意伤害任何人，道歉并接受后果。”他将于12月7日（周六）重返他们的周六晚间脱口秀节目《De Eretribune》。

除了公开道歉外，范巴斯滕还在赛后打电话给沃尔穆特进行了个人道歉。

“他半夜给我打电话，说这是个糟糕的笑话。”沃尔穆特告诉荷兰报纸《Tubantia》：“他说是因为汉斯·克拉伊的德语太差，而不是因为我。太好了，我用荷兰语回答说，我不觉得那是关于我的……我看不出他的话和我之间有什么联系。”