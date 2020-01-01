变阵频繁 前蓝军前锋：兰帕德不知道他的最佳阵容

一名前蓝军球员表达了他的看法，他认为兰帕德太频繁地变换阵容，导致了国内比赛的糟糕结果。

托尼·卡斯卡里诺认为，切尔西主教练弗兰克·兰帕德还不确定他最强大的首发阵容是什么。

周六，蓝军在圣詹姆斯公园遭遇了本赛季的第8场失利，海登的头球帮助纽卡斯尔在自己的球迷面前以1-0取胜。

这位41岁的主教练说切尔西需要在进攻三区中更加冷静，但是卡斯卡里诺认为他已经为他的老东家找到了一个更迫切的问题。

这名前蓝军前锋强调了兰帕德在选择球队时缺乏信心，特别是在谁在后防线中占据两个主要位置的问题上。

“我不相信他完全知道谁是他最好的首发十一人。”卡斯卡里诺告诉talkSPORT：“哈德森-奥多伊上场了，威廉上场了，普利西奇上场了。梅森·芒特在球队里进进出出，里斯·詹姆斯上场……”

“如果你看一下中卫，你会发现他有祖马和托莫里。但是安德里亚斯·克里斯滕森昨天居然和安东尼奥·吕迪格搭档了？”

“他有四个中后卫，可以是任何两个！你不确定他们是不是他最好的两个。”

“还有克里斯滕森——你根本不确定他是否会参加比赛，因为几周前弗兰克·兰帕德说他可能会去别的地方踢球。所以这是一个非常奇怪的场景，兰帕德不知道他的最佳阵容。”

兰帕德已经承诺在一月的转会窗口内不会做出任何“下意识”的签约，但是在令人担忧的低迷状态下，切尔西仍然与一些顶级球员联系在一起。

切尔西现在正期待着周二主场对阵阿森纳的关键比赛，五天之后足总杯第四轮将对阵赫尔城。