变阵引领逆转 理查兹赞瓜迪奥拉战术“大师级”

在经历了主帅的战术调整后，曼城在客场击败了皇马。

前曼城后卫米卡·理查兹认为，瓜迪奥拉在周三晚上曼城2-1战胜皇家马德里的比赛中的战术是“大师级”的。

曼城在伯纳乌的比赛中后来居上，朝着欧冠八强迈进了一大步。

瓜迪奥拉在首发并没有使用阿圭罗、费尔南迪尼奥和斯特林这样的球员，他选择了一种不同寻常的阵型，但曼城在整场比赛中都表现得很舒服。

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理查兹告诉BBC广播5台：“这是大师级的。很多时候，人们质疑佩普（瓜迪奥拉）——不让大卫·席尔瓦、斯特林、阿圭罗、费尔南迪尼奥首发——他值得大量的赞誉。”

“今晚，他证明了，即使他不是世界上最好的（教练），他也是前三之一。”

曼城在控球方面略高一筹，射正次数也比皇马多，而且皇马队长拉莫斯的红牌也让曼城在最后时刻感到振奋。

理查兹表示：“拉希姆·斯特林最近状态不佳。但是他可以改变防守的方式。你可以看到为什么皇马对他感兴趣——他会走到防守端。但是曼城有比他们更好的球员。”

“在欧足联发生了那么多事情之后，这是一个不同的曼城。他们更加努力地工作，团结一致。”

“当你为曼城踢球时，每个人都会朝你扔石头，所以为了团结起来，他们要与世界对抗。他们真的在为彼此而战。”