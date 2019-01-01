变相退货 切尔西将巴卡约科租回摩纳哥

法甲俱乐部已经完成了球队旧将的转会，并确认他将从英超加盟。

切尔西的巴卡约科已经完成了体检，他将租借加盟老东家摩纳哥，并附带4250万欧元(合3800万英镑/ 4600万美元)的优先购买权。

这位25岁的球员试图在季前赛中给新教练兰帕德留下深刻的印象，但是他没能给蓝军一线队带来应有的影响。

如果摩纳哥在赛季末支付4250万欧元的转会费，这将使巴卡约科成为继拉达梅尔·法尔考和哈梅斯·罗德里格斯之后，他们历史上第三昂贵的签约球员。

巴卡约科曾代表摩纳哥出场84次。他在摩纳哥2016-17赛季的进入欧冠半决赛的过程中发挥了重要作用，导致蓝军在那个夏天花了4000万英镑(4900万美元)签下了他。

然而，他在孔蒂的带领下表现不佳，萨里则将他租借到AC米兰。

巴卡约科只为切尔西出场43次，而肯尼迪可能是下一个在9月2日欧洲转会窗口关闭前离开俱乐部的一线队球员。

巴黎圣日耳曼和加拉塔萨雷都曾考虑过租借巴卡约科，但巴黎圣日耳曼选择了以3500万欧元(合3200万英镑/ 3900万美元)的价格收购埃弗顿的伊德里萨·加纳·盖耶。

在切尔西2-2战平谢菲尔德联的比赛中，18岁的比利·吉尔摩尔首次亮相，兰帕德谈到了他为什么在这种情况下放弃了巴卡约科和丹尼·德林克沃特。

“丹尼已经在这里两年了，没有打过很多比赛。他渴望自己的利益，我觉得这对我们有好处。”兰帕德在斯坦福桥说：“巴卡约科同样在这里踢了一个赛季，他被租借出去，然后又被租借出去，试图让自己回到他想要的位置。如果你想谈论中场球员，我们有若日尼奥、科瓦契奇、坎特、芒特、巴克利和伤愈复出的里斯·詹姆斯，克里斯滕森也能踢中场。我必须在全队上下做出决定，这是我的工作。”

巴卡约科将不能参加明天法甲对斯特拉斯堡的比赛，但他可以在国际比赛日结束后在对马赛的比赛中上演他的回归首秀。

摩纳哥本赛季开局糟糕，前3场比赛1平2负，目前排名第19位。