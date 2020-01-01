受宠若惊 詹姆斯：能与贝克汉姆相提并论很棒

这名年轻的后卫在周四签下了一份新的合同，这份合同将他在蓝军的时间延长了5年。

切尔西后卫里斯·詹姆斯承认他很高兴被拿来和大卫·贝克汉姆相比，他称贝克汉姆是一个“传奇”，是有史以来最好的传中球员之一。

周四，20岁的詹姆斯与切尔西续约到2025年。

这名右后卫本赛季突然出现在了人们的视野中，他在兰帕德的执教处子赛季中扮演了重要的角色。

他的传中能力尤其引人注目，这使得人们将他与另一位曾经统治过英超联赛的传奇相提并论。

但是詹姆斯不会被与贝克汉姆的比较分心，尽管他表示他也有能力用他的定位球技术来吸引目光。

“贝克汉姆是一个传奇人物，他可能是世界足球史上最好的传中球员之一。”他告诉切尔西官网：“能和他的传中在同一句话中被提及对我来说很好，但他这么做了很多年，我不得不尊重他所做的。”

“我只踢了几场比赛。很多人都说过，但我需要保持和不断提高。如果那里有一个任意球，而且是我的，我不会放过它。这是相似的技能，没有太大的区别。”

在2019-2020赛季，詹姆斯不得不等待他的一线队机会，在这个赛季，蓝军的年轻球员塔米·亚伯拉罕和卡勒姆·哈德森-奥多伊也留下了他们的印记。

脚踝的问题意味着他的赛季直到9月底才开始，那时候他在联赛杯上帮助球队击败了格里姆斯比，完成了他本赛季的首战。

从那以后，他在首发阵容中占据了一个固定的位置，在他六岁时就开始代表的俱乐部里，他每周都能上场，这让他欣喜若狂。

“赛季初的受伤让我很难受，然后我慢慢地恢复了状态，在对阵格里姆斯比的比赛中我得到了机会，我的处子秀很精彩，从那以后我就再也没有回头过。”他补充道。

“大约两个月前，我们开始讨论一份新合同。当我开始进入球队，踢了一周又一周的比赛，一切都好起来了。”

“我几乎一生都在这里，我很乐意在这里度过我的职业生涯。这是我一直支持的俱乐部，也是我一直以来的承诺。”

“很明显，当每个人都有机会的时候，你却在场边受伤了，这将会很艰难，但是你必须找回状态，花点时间，然后确保当你有机会的时候，你一定要抓住。回来的时间比我预想的要长，但你必须接受现实。”