受伤不是烟雾弹 拉什福德将因背伤缺席至二月底

红魔主帅索尔斯克亚在透露他的背部伤势恶化后，担心这位前锋将会缺席一段时间。

根据曼联主教练索尔斯克亚的说法，由于在对阵狼队的比赛中背部受伤，拉什福德将在下个月的大部分时间不能上场。

由于在老特拉福德1-0的足总杯第三轮重赛中受伤，这名前锋未能从伤病中恢复过来，因此缺席了周日对阵利物浦的英超联赛。

尽管索尔斯克亚本周坚称俱乐部会尽一切努力帮助拉什福德为在安菲尔德的比赛做好准备，但还是有一些人认为他的伤势比预想的要严重。

然而，在比赛前，索尔斯克亚透露曼联可能会失去他们的头号射手直到二月。

索尔斯克亚在接受天空体育采访时表示：“他在对阵狼队的比赛中又受到了几次碰撞，背部伤势也加重了。”

“他以前遇到过一些麻烦。我们会给他时间来恢复和休息，然后再让他上场。他以前总是恢复得很快，所以我们希望他能再次做到。”

“我不认为他会在接下来的几周内回来。我们有一个赛季中期的休息，但我不确定我们能不能在那之前看到他。”

拉什福德也表达了他对错过周日比赛的失望之情，他希望他的球队能在与利物浦中取得好成绩。

“如果能参加今天的比赛，我会做任何事情的，所以错过比赛真的很失望。加油，曼联，让我们干一场！”拉什福德在开球前在推特上写道。

在与利物浦的比赛后，曼联将在周三主场迎战伯恩利，然后在下周日足总杯作客沃特福德或者特朗米尔流浪者。