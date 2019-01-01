受伤下场 德波尔担心：马丁内斯的问题恐怕不简单

这名前锋因伤被担架抬下场，这将严重影响亚特兰大大联盟夺冠的希望。

亚特兰大联队主教练弗兰克·德波尔担心球星前锋约瑟夫·马丁内斯在美国职业足球大联盟战胜圣何塞地震队的比赛中“严重”受伤。

在上周六亚特兰大3-1击败地震队后，马丁内斯膝盖受伤，被担架抬走，结束了自5月以来在美职联创下的连续15场进球纪录。

这位委内瑞拉国脚同时也是美国职业足球大联盟最有价值球员，在第79分钟被替换下场之前，与队友发生了碰撞，尴尬地跌坐在梅赛德斯-奔驰球场。

这在亚特兰大引起了轩然大波，马丁内斯已经攻入26粒进球，帮助卫冕冠军在东部联盟中排名第三，连续两年继续追逐美国职业足球大联盟的冠军；同时也在与兹拉坦·伊布拉希莫维奇和卡洛斯·贝拉等人争夺金靴奖。

赛后当被问及马丁内斯的情况时，德波尔对记者说：“我担心他的问题很严重的，但我们必须等待。他们现在正在评估他的伤势。”

“也许明天我们可以有一个更好的诊断，然后我们必须制定计划，”前国米和水晶宫主教练补充道。“希望情况没那么糟。但我不能说它是好是坏。我还不知道。”

“我们对约瑟夫有一点了解——他是个硬汉。他不会突然离开赛场。他肯定遇到了点什么。但我们必须等待。现在预测还为时过早。

“但我认为他的离开不是好迹象……就是这样。我们必须解决这个问题。我们必须再次等待。”

马丁内斯自2017年2月从都灵加盟美国职业足球大联盟以来，一直统治着美国职业足球大联盟，上赛季赢得了美国职业足球大联盟常规赛MVP、全明星赛MVP和美国职业足球大联盟杯MVP。

2018年，他在常规赛中攻入31球，在他的处子赛季17场比赛中攻入19球，目前他在82场比赛中攻入76球。

贾斯汀·梅兰姆、埃默森·亨德曼和贡萨洛·马丁内斯的进球帮助亚特兰大锁定了季后赛主场的胜利。

亚特兰大联队的下一个行程是拜访东部联盟领头羊纽约FC队，他们在即将到来的比赛中保持着领先3分的卫冕优势，并还少赛一轮。

在那之后，亚特兰大将以与蒙特利尔撞击和新英格兰革命的比赛结束常规赛。