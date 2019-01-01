取代法尔考 本·耶德尔加盟摩纳哥

据报道，拉达梅尔·法尔考即将离开路易二世球场，法甲球队迅速采取行动寻找替代者。

在支付了这位法国国脚4000万欧元(3710万英镑/ 4470万美元)的违约金后，摩纳哥完成了与塞维利亚前锋维萨姆·本·耶德尔的签约。

本·耶德尔已经与法甲球队签署了一份为期五年的合同，此前他在西甲效力了三个赛季。

他于2016年7月从图卢兹加盟塞维利亚，在138场比赛中打进70球。

“我很高兴能加盟摩纳哥，”本·耶德尔在他的新俱乐部官网上说。“我感到俱乐部强烈希望我能来。我选择摩纳哥是因为我相信这个项目，我决心尽一切可能追求我们的共同目标。我来这里的目的是像往常一样证明我的素质，并希望达到一个新的水平。我要感谢俱乐部给予我的信任。这是美好的一天，也是我迫不及待要开始的新故事的开始。”

这名29岁的球员之前在夏季转会窗口与曼联联系在一起，他很可能在路易二世球场代替法尔考，据报道这位哥伦比亚国脚即将加盟加拉塔萨雷。

“维萨姆是一个很有天赋的球员，一个完美的前锋，他在图卢兹和塞维利亚证明了自己，也在国际比赛中证明了自己的目标。他也是一个具有模范精神的球员。”摩纳哥副主席奥列格·佩特罗夫在本·耶德尔的转会得到确认后说：“他的到来对摩纳哥来说是一个重要的时刻。这表明我们希望建立一支雄心勃勃的球队来实现俱乐部的目标。”

与此同时，摩纳哥中场罗尼·洛佩斯则走向了相反的方向，据报道，他与塞维利亚达成了一笔价值2000万欧元(合1850万英镑/ 2240万美元)的交易。