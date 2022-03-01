发言人：阿布响应了乌克兰的呼救 试图在俄乌之间找到和平解决方案

罗曼-阿布拉莫维奇的发言人声称，在俄罗斯和乌克兰爆发战争后，这位切尔西老板被请求帮助促成一个和平解决方案。

阿布拉莫维奇周六宣布，他决定将切尔西的"管理权和照顾权"移交给球迷信托基金。

据报道，这位55岁的俄罗斯亿万富翁在试图安排停止敌对行动方面发挥了作用，据一位发言人称，由于他是俄罗斯最富有和最有影响力的人之一，乌克兰官员曾与他接触。

阿布拉莫维奇的一位发言人告诉说道："我可以确认，乌克兰方面曾联系过罗曼-阿布拉莫维奇，希望他能支持实现和平解决争端，而且从那时起他就一直在努力提供帮助。”

"考虑到事关重大，我们希望你能理解，为什么我们既没有评论这种情况，也没有评论他的参与。谢谢你。"

乌克兰电影导演亚历山大-罗德尼扬斯基也发言声称阿布拉莫维奇参与了和谈，说他是唯一一个响应乌克兰援助呼吁的人。

"我可以证实，乌克兰方面一直试图在俄罗斯找到一个愿意帮助他们寻找和平解决方案的人，"罗德尼扬斯基对《耶路撒冷邮报》说道。

"他们通过犹太社区与罗曼-阿布拉莫维奇有联系，并向他寻求帮助。”

"从那时起，罗曼-阿布拉莫维奇就一直试图动员人们支持和平解决。虽然罗曼-阿布拉莫维奇的影响力有限，但他是唯一一个做出反应并主动尝试的人。”

"这是否会产生影响，我不知道，但我本人与泽连斯基的工作人员有联系，知道他们对他的真诚努力表示感谢。"

作为对该报道的回应，工党议员克里斯-布莱恩特在推特上表示："这看起来又是一个俄罗斯的谎言，试图避免被制裁。如果他与普京的关系如此密切，以至于他能发挥如此大的影响力，如果他在上周拜访了普京，他现在就应该受到制裁。"