发表疑似告别感言？卡拉斯科或冬窗投奔意甲

效力于大连一方的比利时球星卡拉斯科可能在下个月重返欧洲，下一站或登陆意甲赛场。

比利时球星卡拉斯科日前在其个人社交媒体上发表了对东家大连一方的感谢与祝福，这一举动被视为是即将离队的征兆。

卡拉斯科本赛季在中超攻入了17球并贡献了8次助攻，俨然是球队的大腿级人物，但他似乎已经对中超意气阑珊，已经准备重返欧洲赛场延续自己的职业生涯。

据《全市场网》报道，他在个人instagram上发布的消息暗示了他将离开大连。

早在九月份，卡拉斯科就已经在媒体前表示有离队的想法，他说：“我本来是出于个人原因想回来的，并不是我不喜欢中国足球，而是我想回到家人的身边，并且能到一个大联赛去踢球。”

这位前马德里竞技边锋在今年年初曾收到米兰双雄和罗马的报价，但一众意甲豪门都不愿意支付他高达1100万欧元年薪。可是如今，他有可能为了顺利返回欧洲顶级联赛而考虑放弃部分薪水，而意甲或是他的下一站。

26岁的卡拉斯科在加盟大连一方前曾效力于摩纳哥和马德里竞技两家豪门，并随后者赢得过一次欧联杯冠军。他也是现役比利时国脚，代表“欧洲红魔”出场41次打进6球，随队参加了2016年欧洲杯以及2018年世界杯。在最近一场欧洲杯预选赛比利时6-1大胜塞浦路斯的比赛中，他打进1球并贡献2次助攻。