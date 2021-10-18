发现球迷犯病紧急叫裁判暂停比赛 雷吉隆：我看到他倒下了 情况不妙

在圣詹姆斯公园发生这起意外后，这位热刺左后卫是第一个向裁判安德烈-马里纳示意暂停比赛的球员

托特纳姆热刺后卫雷吉隆解释了他的注意力是如何被紧急医疗情况所吸引的，并因此阻止了周日热刺与纽卡斯尔的英超比赛。

在圣詹姆斯公园东看台发生的一起健康事件后，这位热刺左后卫是第一个向裁判安德烈-马里纳示意暂停比赛的球员，最终这导致裁判暂停了比赛。

比赛最终由热刺3-2逆转击败喜鹊，而这位西班牙球员现在透露了他是如何意识到这一紧急情况的。

雷吉隆说道：“我看见那人躺着，我非常紧张。我去找裁判说：‘看看这个人，我们不能这样比赛，我们必须停止比赛。’”

“我看到球迷们在喊‘快停，快停’。我看了看然后说：‘他躺倒了，这样不行……请暂停比赛。’”

热刺后卫戴尔随后要求球队的医疗人员给球迷做心脏除颤，凯恩对戴尔的行为进行了评论，他说道：“我们显然知道医疗团队是带着心脏除颤器的。”

“我们不知道球迷中是否有人带了，所以戴尔去问他们是否有带。”

在上半场还剩5分钟时，雷吉隆发现了医疗紧急情况，并将主裁马里纳拉到一边，当时热刺以2-1的比分领先。

球场上的其他球员在被带离球场并暂停比赛之前，也加入了指挥医务人员前往受影响区域的行列。

那名球迷接受治疗后被送往医院，据说现在他的情况已经稳定下来，之后双方球员都返回球场并完成了上半场比赛。