反超利物浦信心足 热苏斯：赛季结束要夺冠

曼城在提前进行的英超第27轮联赛中客场2比0击败埃弗顿，热苏斯为球队打入锁定胜局的第二粒进球，他在赛后非常有信心的表示，球队会在赛季结束时夺得联赛冠军。

北京时间2月7日，曼城在英超联赛第27轮中对阵埃弗顿的比赛被提前到今天凌晨进行，蓝月亮在古迪逊公园球场2比0击败太妃糖，从而在积分榜上追平少赛一轮的利物浦的积分，并凭借净胜球优势暂时登顶。

比赛上半场补时阶段，曼城利用定位球机会，由拉波尔特头球破门，帮助球队取得领先。下半场补时阶段，热苏斯进球帮助球队锁定胜局。

进球功臣热苏斯在赛后表示：“我感到很开心，不仅仅因为我进球了，我还为球队的表现感到高兴。”

“我们赛前的目标就是赢球，并为之付出了很多的努力，古迪逊公园球场向来是难踢的客场，埃弗顿拥有一位优秀的教练和很多出色的球员。我们希望踢好每场比赛，然后在赛季结束时赢得冠军。”

曼城将在周末第26轮英超中对阵切尔西，目前蓝军位于积分榜第四名，这场焦点战对于英超卫冕冠军来说也非常重要。

主帅瓜迪奥拉认为赛程过于密集，但他也接受这样的考验，他说：“我们将在周末对阵切尔西，对手有整整一周的时间备战，我们的准备时间则显得仓促。尽管我在执教巴萨和拜仁时曾听说过一些教练抱怨赛程，但似乎并没有改善，所以我也会接受这样三天一战的考验。”