反衬式吹法 埃瓦尔主帅：梅西这混蛋在比赛里休息

这位阿根廷球星足够聪明，知道什么时候该发挥自己的能力，结果可能造成严重的杀伤。

埃瓦尔的主教练何塞·门迪利巴相信巴塞罗那的前锋莱昂内尔·梅西不需要错过任何一场比赛，因为他可以在球场上休息。

在周二巴塞罗那对那不勒斯的欧冠比赛之前，他们将在周六面对埃瓦尔，关于梅西是否会在比赛首发还有疑问。

然而门迪利巴坚持认为这位阿根廷传奇不需要休息，因为他只是在必要的时候发挥自己的能力。

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“我不认为梅西会休息。”门迪利巴在赛前新闻发布会上说：“这个混蛋在比赛中休息。他知道什么时候该参与，什么时候该休息。”

“如果给他一天假，他在看台上看比赛的时候就会感觉更糟，也会更累。”

门迪利巴对梅西在短时间内所能造成的伤害有第一手的了解，他回忆起了之前一场比赛，当时他作为替补打入两球，尽管在这场比赛的准备过程中身体不适。

“有一次我在奥萨苏纳，我们去诺坎普踢了一场国王杯。在比赛的早上（梅西）被排除在大名单外，因为他的胃出了问题，还发烧。”门迪利巴说：“吃完饭后，他被征召上场，坐在板凳上，我们0-2落后，我突然看到他在热身。”

“他上场了，进了两个球，我们0-4输了。”

排名西甲第16位的埃瓦尔距离降级区只差3分，但是门迪利巴相信他们有能力在自己的地盘上挑战巴塞罗那。

“我们一直在观察他们在做什么。”他指出：“你看他们做的每件事，就像一部恐怖片。”

“我们必须相信，我们也有话要说。我不知道会是很多还是很少，但如果我们有做得好的地方，那就是把世界上所有的障碍都放在对手面前。”

“我们不必害怕或怀疑。”