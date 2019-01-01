反种族主义行动获认可 斯特林收获奖项

英格兰足球运动员拉希姆•斯特林反对种族主义的坚定立场得到了英国电信体育产业奖的认可。

曼城和英格兰前锋斯特林在他的Instagram账户上强调了媒体对黑人球员的报道，并呼吁足球机构取缔种族歧视行为。上个月，在英格兰客场对阵黑山的2020年欧洲杯预选赛上，斯特林和队友丹尼·罗斯以及卡勒姆·哈德森-奥多伊受到了猴子叫声的攻击。

周四，24岁的斯特林在伦敦的颁奖典礼上被英格兰队主教练加雷斯·索斯盖特授予“诚信与影响力奖”。

体育产业组织主席尼克·凯勒说：“运动员的声音继续在体育领域内外产生强大的影响，像拉希姆·斯特林这样的运动员为提高人们对影响我们的问题的关注做出了巨大贡献。在公众生活中缺乏领导力的情况下，我们看到运动员们在争取真正的改变，这是一件值得认可和奖励的事情。”

体育产业组织还在推特上写道：“你必须为更小的孩子树立榜样。当下一代到来时，你必须树立榜样。继续做你正在做的，@sterling7。”

斯特林在台上说：“你必须为年幼的孩子树立榜样。当下一代出生时，你必须树立榜样。”

索斯盖特连同英足总和2018年世界杯英格兰队的其他球员，获得了体育领袖奖。他说：“体育和商业没什么不同。你要创造一种文化，让每个人都能做最好的自己。”