反省时间 洛里：所有法国球员都应该为失败负责

队长和守门将敦促他的队友们反思一下他们在2020年欧洲杯预选赛0 - 2失利时的表现。

法国队队长洛里希望每位球员都能审视一下他们在让土耳其击败自己的过程中所扮演的角色。

周六在科尼亚的比赛中，艾汉和云代尔在上半场进球，在欧洲杯预选赛以2:0击败了世界冠军。

在姆巴佩、博格巴(Paul Pogba)和格里兹曼(Antoine Griezmann)等球星的带领下，蓝衣军团火力全开状态良好，但在过去10年里，他们首次未能在一场比赛中命中一球。

在世界杯冠军球队集体表现不佳之后，门将洛里说，法国队的球员们应该考虑一下他们是否可以做出更多的贡献。

“我们没有借口，”洛里说。“我认为没有哪个人更应该受到指责。我们都应该对这次失败负责。”

“我们唯一能想到的就是我们还有七场比赛要打。我们已经习惯了复杂的资格赛，这种情况还会发生。”

《队报》援引托特纳姆门将洛里的话说:“当我说每个人都应该有责任感时，我希望每个人都问自己一些问题，无论他们在球队中的地位如何，无论他们的年龄如何。”

这名32岁的球员并不是唯一一个提醒队友们必须反省自己糟糕表现的人，主教练迪迪埃·德尚承认他的球队被土耳其打了一记“漂亮的耳光”。

他补充道：“当出现这样的集体表现时，就没有什么积极的东西值得保留。我们没有像他们喜欢的那样展现出比赛应有的状态，我们仿佛没有在场一样。”

“即使我们是世界冠军，如果我们在比赛中没有任何意图时，就会发生这样的事情。”

法国队目前以三场比赛后积6分的成绩排在H组第二，而土耳其则以完美的战绩领跑小组。

德尚的球队将在周二客场挑战安道尔，而土耳其则是将在同一天客场挑战排名第三的冰岛。