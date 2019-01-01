反目成仇 莫雷诺：我不该受到恩里克的丑陋批评

路易斯·恩里克本周公开批评了罗伯特·莫雷诺，后者现在做出了挑衅的回应。

前西班牙队主教练罗伯特·莫雷诺坚称，路易斯·恩里克有关他“不忠”和“野心勃勃”的“丑陋”言论是不公平的。

莫雷诺曾是路易斯·恩里克的国家队助理。恩里克今年6月离职，照顾他的小女儿萨娜，后者在8月因骨癌去世。

在他被告知恩里克将重返国家队担任主教练之前，他曾担任西班牙2020年欧洲杯预选赛的主教练。

莫雷诺没有第二次被任命为恩里克的下属，因为这位前巴塞罗那主帅质疑他的前副手的动机。

但是在周四的比赛中，这位已经离开的教练回击了恩里克，表示他一直对恩里克很“忠诚”。

莫雷诺还指出，当恩里克一开始离开的时候，另一个替代者是不会答应他的回归的。

他在新闻发布会上表示：“我不想受到指责，但我个人受到了攻击，并被贴上了与我无关的标签。在这个拼图里，我的部分都不见了。九年前，我开始与路易斯·恩里克合作。我们一直忠实地追随他，直到他进入国家队。”

“没有人知道他会缺席多久，但我们都知道的是，如果他有可能重返国家队，我们的员工将不得不留下来。所以，我挺身而出，接管了这个团队。如果我没有这样做，现在路易斯·恩里克就不会是国家队的教练了。那将是另一个教练。”

莫雷诺说，在得知恩里克不打算让他再次担任助理教练后，他“震惊了一个星期”。

他补充道：“到目前为止，我真的不知道为什么恩里克不希望我和他在一起。我不知道，因为他在新闻发布会上说得不清楚。他给我贴上了两个形容词（“不忠”和“野心勃勃”）的标签，这两个形容词非常丑陋，我不该被这样批评。我已经在我和他一起工作的所有时间证明了，我不是那样的。”

“很多年以后，我仍然还是无法知道。他无法解释——或者我无法根据我的人告诉我的来理解，因为我自己没有观看新闻发布会。”

莫雷诺更喜欢向前看，他重申，他希望继续作为一个主教练延续职业生涯。

“我才刚刚开始。”他说：“我真的很高兴能回到球场上，参加训练课，管理球队，做决定，参加新闻发布会。我真的很期待。成为主教练一直是我的热情所在。我是从最底层干起的，但却能达到最高层。”