反歧视 枪手联合热刺呼吁球迷积极举报违规者

阿森纳与热刺将在北京时间12月20日凌晨的联赛杯四分之一决赛中相遇，双方俱乐部在赛前呼吁球迷在比赛进行中注意言行举止，希望球迷们发现任何涉嫌种族歧视、违反球场秩序和反社会的行为都要积极举报。

阿森纳和热刺两家俱乐部的球迷积怨已久。北伦敦德比是英超赛场最火爆的德比之一，双方球迷在比赛中难免出现互相攻击的语言，甚至攻击场上的球员，涉嫌种族歧视的行为也屡禁不止，这让双方俱乐部都很头疼。

北京时间12月20日凌晨，阿森纳和热刺将在联赛杯四分之一决赛中相遇。俱乐部方面在赛前发表声明，如有发现任何涉嫌凌辱、歧视的行为，球迷们可以根据提供的电话号码用短信的方式进行举报。

两家俱乐部和警方一致同意，一经发现任何使用语言、行为，对他人进行冒犯和凌辱的球迷，将会对其采取严厉的措施。

阿森纳在英超联赛的北伦敦德比中4比2击败热刺。比赛进行中，当阿森纳球员奥巴梅扬庆祝自己首开纪录的进球时，一名热刺球迷向场内投掷香蕉皮，这一幕引起人们对七八十年代发生在英格兰足球中的种族歧视行为的不愉快回忆。

热刺俱乐部在声明中表示：“我们希望提醒前往酋长球场的球迷，俱乐部不会容忍任何种族主义、歧视或反社会行为。”

“作为一家曾经遭受过对手球迷侮辱的俱乐部，我们必须明确，无论是球场内外，这种行为都不能有存身之地。无论是在球场上还是在看台上，俱乐部对于任何涉嫌凌辱和歧视的行为都是零容忍。如发现任何利用言行举止对他人进行辱骂、冒犯或者歧视的球迷，警方和俱乐部将果断采取行动，绝不姑息。”