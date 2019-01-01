反奶一口 克洛普：曼城才是世界最佳球队

红军是欧洲冠军，但是克洛普否认了他们是欧洲最佳球队的说法。

尤尔根·克洛普表示，尽管利物浦上赛季在欧冠中取得了成功，但他们并不是欧洲最好的球队，因为他相信英超对手曼城是世界上最好的球队。

今年6月，克洛普的球队以2比0战胜热刺，第六次获得欧洲冠军。这距离他们在2018年决赛中负于皇家马德里过去了12个月。相比之下，曼城在过去的四个赛季都没有通过四分之一决赛。

国内的情况则有所不同，瓜迪奥拉的球队赢得了背靠背的英超冠军，包括上赛季国内联赛的三冠王。

本赛季，利物浦在联赛中五场全胜后，目前已经在积分榜上以5分的优势领先，而曼城在客场2-3负于诺维奇，瓜迪奥拉开玩笑地祝贺利物浦夺冠。

尽管他们有着截然不同的命运，克洛普否认了他的球队是欧洲最好的球队的说法，因为目前没有人比瓜迪奥拉的球队更好。

“我们不是成为欧洲最好的球队，因为曼城是世界上最好的球队。我想我们在同一个星球上。”德国人说。

利物浦将于周二在圣保罗球场开始欧冠卫冕之旅。克洛普强调他的球队不会因为成为欧洲冠军而感到任何额外的压力。

“我们还没有谈到成为欧冠冠军。”他补充道：“在周六之前我们一直专注于纽卡斯尔，昨天我们有一个训练，今天我们也有一个。然后我们谈到了比赛。孩子们将在明天早上的会议上看到他们必须重新学习。我们上个赛季在这里看过。那不勒斯是如此强大，我真的很喜欢看他们。竞争不是我们考虑的事情，但现在我们为这场比赛做准备。现在我们正在努力达到上赛季的水平，我们想要和去年一样稳定，但是在今年踢出我们的足球。有动力就去用它，将动力留在比赛中。我们将在赛季末评判我们的进步。我们不觉得成为冠军是负担。我们夺冠是很久以前的事了。其他球队和我们的比赛的时候会有不同吗？我不知道。我以前又没拿过欧冠。我希望我们对此有所准备。”