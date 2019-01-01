反向莫耶斯？利物浦名宿提议穆里尼奥接手埃弗顿

丹尼·墨菲认为前曼联主帅穆里尼奥可以在未来执教埃弗顿。

目前的埃弗顿主帅马科·席尔瓦在最近的8场英超比赛中输掉了6场，他承受着越来越大的压力。

上个月，埃弗顿还被英冠球队米尔沃尔淘汰出足总杯。

尽管埃弗顿表现不佳，但古德逊公园的老板法哈德·莫胥礼上周还是对席尔瓦投了信任票。

但是前利物浦中场墨菲不排除穆里尼奥在去年12月被曼联解雇后加盟埃弗顿的可能性。

本周一，他在接受《talkSPORT》节目主持人吉姆•怀特的采访时说:“考虑到他们的经济实力，我认为这不是一个疯狂的想法。”

“我不知道是不是所有的埃弗顿人都会这么做。穆里尼奥是一个特别的类型，他是一个非常有个性的人，这可能是一个昂贵的风险。”

“他赢得了一些冠军，他和经纪人、球员都有很好的联系，但也许还没有。”

“这是未来可能发生的事情之一。”

“我不认为这有多疯狂。如果埃弗顿想变得更强大，想要竞争，为什么不找一个曾经有竞争力的教练呢?

席尔瓦最近一次失利是在周六对阵他的前俱乐部沃特福德。安德烈·格雷下半场攻入制胜一球，而太妃糖在门前浪费了不少机会。

埃弗顿的下一站是保级球队卡迪夫城，他们已经在联赛中背靠背战胜了伯恩茅斯和南安普顿。