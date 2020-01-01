反反复复 坎特再度因为腿筋伤势缺席切尔西比赛

这名中场球员被认为有可能在与伯恩利的比赛中上场，但兰帕德在赛前确认了他的伤情。

切尔西宣布，由于在前一天的训练中拉伤了腿筋，恩戈洛·坎特错过了周六主场对阵伯恩利的比赛。

随着世界杯冠军得主的缺席，蓝军主帅弗兰克·兰帕德选择了由罗斯·巴克利、若日尼奥和梅森·芒特组成的三人中场，马特奥·科瓦契奇作为替补。

“他在昨天的训练后报告说他的腿筋有些不舒服。”兰帕德在赛前这样评价坎特：“我们给了他一整晚的时间来看看情况如何，但是今天早上的比赛还不够好，所以还不能上场。”

“每个人都知道恩戈洛对我们有多重要，但这些事情总会给我们一个机会，也会为罗斯·巴克利的上场打开大门。”

然而，另一位世界杯冠军得主吉鲁可能离队在即，他正在与孔蒂的国际米兰进行谈判，因为他发现随着塔米·亚伯拉罕的出现，他的出场时间变得很艰难，而米希·巴舒亚伊则是这位英格兰人的替补。

在转出方面，丹尼·德林克沃特已经加盟阿斯顿维拉，19岁的后卫马克·盖希租借到斯旺西城，而塔里克·兰普蒂正在犹豫是否要签下一份新的合同，因为像巴黎圣日耳曼这样的欧洲大俱乐部都在追逐这名年轻球员。

任何关注老将佩德罗的俱乐部都会失望，因为兰帕德已经明确表示这名前巴塞罗那球员是非卖品。