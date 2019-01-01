反击当道 阿莱格里：我们错误追随瓜迪奥拉20年
评论()
Getty Images
根据阿莱格里的说法，瓜迪奥拉在巴塞罗那掌握的“快速短传”哲学“并不适合所有人”。
2008年至2012年间，瓜迪奥拉在执教巴塞罗那期间打造了历史上最出色的球队之一，梅西、伊涅斯塔和哈维等人都在巅峰时期。
然而，近年来克洛普麾下的利物浦因其直接、自由的打法而广受赞誉，这种踢法最近也被欧洲的精英俱乐部所采用。
就连巴塞罗那也在一定程度上抛弃了他们有条不紊的、以控球为基础的风格，更多地把注意力放在尽快进入得分位置上。
阿莱格里在经历了连续五次意甲的冠军后，于今年5月离开了尤文图斯，他认为足球已经从瓜迪奥拉在诺坎普的模式中走出来了，他认为这是积极的。
阿莱格里引用了米兰传奇教练萨基在战术上的“积极主动”的观点，他告诉《晚邮报》：“我看到了反击的优越回报。我们错误地追随了瓜迪奥拉20年。瓜迪奥拉的足球并不适合所有人。你必须拥有伊涅斯塔、哈维和梅西。我们选了一个只与他们有关的科目来为大家上课。”
“当我听到萨基谈论控球和积极的态度时，我不明白他在说什么，这让我很恼火。为什么垂直踢球就不能成为积极的足球呢?”
“我看了20遍萨基的比赛。我记得在圣西罗的那场比赛，米兰对阵皇马进了5球。他们直接。这是一个垂直的米兰，打反击，这并不容易做到，但当你能管理它，这是一个壮丽的奇观。”
“今天我四处旅行，我看到了男孩足球，业余足球，我和教练交谈，我听到让我害怕的事情。他们说话像印刷书籍，像电视。如果这些哲学是好的，为什么不使用它们呢？问题出在结果上，结果就是现实。”
“他们是否取得了成果？罗伯托·曼奇尼现在是另一个人了。他变得很苛刻、很严肃……现在他和每个人谈论足球。他踢法简单。他是一个大师。而我们充其量只是教授。”