反击当道 阿莱格里：我们错误追随瓜迪奥拉20年

这位前尤文图斯主帅并不认为这位曼城主帅在巴塞罗那首次引入的踢法适合所有人。

根据阿莱格里的说法，瓜迪奥拉在巴塞罗那掌握的“快速短传”哲学“并不适合所有人”。

2008年至2012年间，瓜迪奥拉在执教巴塞罗那期间打造了历史上最出色的球队之一，梅西、伊涅斯塔和哈维等人都在巅峰时期。

然而，近年来克洛普麾下的利物浦因其直接、自由的打法而广受赞誉，这种踢法最近也被欧洲的精英俱乐部所采用。

就连巴塞罗那也在一定程度上抛弃了他们有条不紊的、以控球为基础的风格，更多地把注意力放在尽快进入得分位置上。

阿莱格里在经历了连续五次意甲的冠军后，于今年5月离开了尤文图斯，他认为足球已经从瓜迪奥拉在诺坎普的模式中走出来了，他认为这是积极的。

阿莱格里引用了米兰传奇教练萨基在战术上的“积极主动”的观点，他告诉《晚邮报》：“我看到了反击的优越回报。我们错误地追随了瓜迪奥拉20年。瓜迪奥拉的足球并不适合所有人。你必须拥有伊涅斯塔、哈维和梅西。我们选了一个只与他们有关的科目来为大家上课。”

“当我听到萨基谈论控球和积极的态度时，我不明白他在说什么，这让我很恼火。为什么垂直踢球就不能成为积极的足球呢?”

“我看了20遍萨基的比赛。我记得在圣西罗的那场比赛，米兰对阵皇马进了5球。他们直接。这是一个垂直的米兰，打反击，这并不容易做到，但当你能管理它，这是一个壮丽的奇观。”

“今天我四处旅行，我看到了男孩足球，业余足球，我和教练交谈，我听到让我害怕的事情。他们说话像印刷书籍，像电视。如果这些哲学是好的，为什么不使用它们呢？问题出在结果上，结果就是现实。”

“他们是否取得了成果？罗伯托·曼奇尼现在是另一个人了。他变得很苛刻、很严肃……现在他和每个人谈论足球。他踢法简单。他是一个大师。而我们充其量只是教授。”