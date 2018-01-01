双红会在前 穆里尼奥苦叹伤兵满营：没人用啦

主帅在周末挑战利物浦的比赛前讨论了他的阵容决定。

穆里尼奥在周三透露了他的阵容决定，表示即使俱乐部在处理伤病问题的同时，还有一些位置上是存在竞争的。

卡洛斯·索莱尔的进球和菲尔·琼斯的乌龙让红魔在梅斯塔利亚的比赛中失利，拉什福德晚到的头球仅仅是红魔的一丝安慰。

曼联已经确保了他们在欧冠16强的位置，但是如果他们获胜的话，他们将会以H组第一的成绩结束比赛，因为尤文图斯1:2意外地输给了年轻人。

在上周六4:1击败富勒姆之后，穆里尼奥对球队进行了8个挑战，博格巴恢复了首发阵容，卢卡库、佩雷拉和弗雷德等人也有机会在周日对阵利物浦的英超比赛前给球队留下深刻印象。

穆里尼奥承认他在下半场不得不让阿什利·扬、拉什福德和杰西·林加德上场时“有点沮丧”，暗示他们三人都将在安菲尔德首发迎战利物浦。

不过，他也明确表示球队中有一些位置可以争夺，特别是由于伤病。

“罗霍不行，因为他受伤了。”当被问及对阵瓦伦西亚的比赛中首发阵容中是否有人能保住他们的位置时，他回答说，“其他人没有受伤，他们属于球队。我们有很多球员因为受伤而无法来到这里。这是我们的球队，我们的球员。他们有机会在星期天比赛。

“斯莫林受伤了，林德洛夫受伤了，达米安受伤了，马夏尔受伤了，达洛受伤了。”我能带来的球员只有德赫亚和马蒂奇。”

“你是第一个统计马蒂奇打了多少分钟这个数据的人，他需要休息。如果他在我们已经取得资格赛资格的比赛中不休息，他会崩溃的。”

“把他和大卫一起排除在首发之外是正常的选择，是为了能给罗梅罗一场比赛。罗梅罗是一名非常优秀的门将；几年前，我在欧罗巴联赛决赛曾安排他上场。”

曼联目前在联赛中排名第六，落后阿森纳和切尔西8分。