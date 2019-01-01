双红会后双方球员亲亲抱抱 基恩：太恶心了

这位红魔老对在周日这场比赛前对双方的行为大为不满。

前曼联队长罗伊·基恩抨击了俱乐部球员在与利物浦比赛前的行为。

在老特拉福德开球之前，红魔双星佩雷拉和弗雷德都被看到在痛打里与红军前锋、巴西同胞罗伯特·菲尔米诺寒暄。

虽然在同胞之间的寒暄看起来是可以接受的，但基恩对这个行为却不以为然，这与他在球员时代所采取的更为苛刻的方式形成了鲜明对比。

基恩说：“我讨厌这些球员。你去打仗，他们拥抱亲吻。”

“不要看对手一眼，你要和他们战斗。比赛没怎么变，球员变了。你要和这些球员开战，但他们却互相拥抱。”

“可以在比赛后和他们聊天，或者甚至在比赛后都不要和他们聊天。”

基恩也呼吁索尔斯克亚签下哈里·凯恩，这得到了前曼联主帅穆里尼奥的支持。

穆里尼奥宣称这场激烈的比赛对球迷来说是特殊的，球员们不应该对这场比赛的重要性抱有幻想。

穆里尼奥：“比赛对球迷意味着什么。在更衣室里，你知道，你感觉到，你呼吸着。”

“在主场输给最重要的对手，还是保持不败，这个差别很大。”

红魔最终不得不在周日的比赛中得到一分，拉什福德首开纪录，拉拉纳扳平比分，这场比赛充满了关于VAR的争议。

曼联主帅索尔斯克亚说：“我代表球员和球迷对他们付出的努力感到失望。”

“他们应该得到的不仅仅是一分，感觉更糟，因为这出现是在比赛末端。”

“是的，他们在最后时刻给了我们很大的压力，但是我不认为他们创造出很多机会，我们很好地化解了这些压力。注意力不集中就导致丢球了，这就是我们目前的水平。”