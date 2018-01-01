双红会前要谨慎 红军后卫：我们并非不可战胜

利物浦在2018-19赛季开始以来还未在英超赛场吃到败仗，他们将在本周末主场迎战红魔曼联，但后卫维纳尔杜姆面对骄人战绩却非常冷静，他认为红军并非不可战胜。

利物浦成为目前英超赛场唯一保持不败战绩的球队，他们在16轮过后领先曼城一分暂居积分榜第一位。

利物浦将在本周末坐镇安菲尔德球场迎战传统死敌红魔曼联，荷兰国脚后卫维纳尔杜姆认为，穆里尼奥的球队能够给利物浦在比赛中制造麻烦，如果他们想保住不败战绩，必须在比赛中保持高效。

“不可战胜？不，并不会，”维纳尔杜姆在采访中说。“我们清楚知道球队的实力，尽管有些比赛我们没有失利，但我们本应做得更好，而那些平局我们也本有机会取胜。”

“我们必须每周都保持出色的状态，才能让球队良好的势头延续下去。”

“我并不认为球队是真得不可战胜的，我们的主帅克洛普是个脚踏实地的人。”

曼联本赛季开始以来战绩不佳，他们在前16轮过后仅位居积分榜第六位，并且被利物浦拉开16分的距离，而刚刚结束的欧冠小组赛最后一轮中，他们从瓦伦西亚失望而归。

维纳尔杜姆谈到对手情况时表示：“总会发生一些事情，每支球队都可能遇到糟糕的赛季。”

“在我来到利物浦之前，我记得球队在前一个赛季排名积分榜第八位，所以这些事是有可能发生的。这并不意味着曼联就不是一支出色的球队，或者没有出色的球员。”

“上个赛季，他们以同样的阵容在赛季结束时排在积分榜第二名。只不过一个赛季表现很出色，一个赛季遇到困难罢了。”

“这完全不代表曼联是一支糟糕的球队。他们有出色的球员，有出色的教练，并且他们知道如何掌控比赛和赢下比赛，或者说知道如何不输球。周末的比赛将会非常困难。”