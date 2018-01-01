双红会前瞻 基翁：如今的曼联不堪一击

英超第17轮的一场焦点战将在周日凌晨的安菲尔德球场上演，利物浦将坐镇主场迎战曼联，这是本赛季首回合“双红会”。名宿马丁-基翁在《邮报》专栏中表示，他从未见过如此不堪一击的曼联，利物浦将在本场比赛中轻松取胜。

北京时间12月17日凌晨，红军利物浦将在英超第17轮比赛中主场迎战红魔曼联。利物浦目前位于积分榜榜首，而传统死敌曼联则落后16分位居积分榜第六位，这是自1990年以来，曼联被利物浦在联赛中拉开最大分差的情况下的直接交手。

昔日备受瞩目的“双红会”，首次因为双方悬殊的积分差距在赛前出现了一面倒的声音，外界普遍看好利物浦轻松赢下这场比赛。

阿森纳名宿马丁-基翁在《邮报》专栏中写到：“我已经不记得有哪一支曼联球队像现在一样这么脆弱。当他们在周日前往安菲尔德时，他们是去接受失败的。”

“这并不是因为曼联缺少实力。球员们陷入挣扎，因为他们缺少信心。”

“当我还是球员的时候，每一场比赛开始之前，我向队友们说的最后一句话总是：‘享受比赛！’”

“即使在评论席上，我依然会在直播前对我们的同事们说这句话。在任何领域，如果你无法在自己所从事的工作中得到乐趣，那么你很难得到成功。”

“观看瓜迪奥拉和克洛普的比赛都是真正的享受，他们总是在拥抱自己的球员们。他们希望共同分享那份成功。”

“而穆里尼奥和自己的明星球员们则没有任何瓜葛，你很少见到他微笑，他总是给人疏离和冷漠的形象。如果在教练和球员之间没有共同分享的情感维系，这会反应在球员们的表现中。琼斯在对阵瓦伦西亚的比赛中打入一粒乌龙球，因为他感到惶恐不安。”

“当球员们的信心如此低沉，还有谁能够从中获得成长？”

“穆里尼奥总在媒体前面批评球员，当他这样做时就是在冒着失去球员的危险。我曾经是球员更衣室的成员，当教练们在媒体前这样做时，你会感觉他们正在努力摧毁你。”

“最终你不得不忽略教练的声音，为身上这件球衣、为所有的球迷们，投入你所有的精力，你不是在为教练拼命了。曼联的拉什福德和林加德就是在这样做。”

“在比赛中，曼联也没能为球员们提供良好的表现平台。我为弗雷德和佩雷拉感到遗憾，他们在对阵瓦伦西亚的比赛中毫无表现。当他们持球时，身前的球员们没有任何跑位，他们只能分边或者回传。”

“现在曼联要面对利物浦了，这是联赛榜首球队。无论从哪个方面来看，曼联都几乎不可能赢下比赛，不过客场对阵尤文图斯之前，我们也曾这样认为。”

“利物浦领先曼联16分，穆里尼奥需要一场胜利挽回颜面，更是挽救自己的工作。”