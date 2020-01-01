双方均不满 萨内转会拜仁又再添疑云

在萨内更换经纪人后，球员和拜仁均有所不满，这一几乎板上钉钉的交易有可能告吹。

在经历了长期伤病后，萨内已近期重返球场，不过他是否会转会加盟拜仁慕尼黑，仍然很不确定。

事实上，此前媒体几乎已经肯定萨内将在一月份或者夏天正式转会拜仁，不过这一切都在近期发生了改变，根据《图片报》的报道，德国国脚目前对这一交易抱有疑问，他并不确定自己是否还想成为德甲霸主的一员。

在与利物浦的社区盾杯比赛中，萨内遭遇了右膝十字韧带撕裂，这位导致了他去年夏天转会失败，也让拜仁没有选择在这个冬窗将其签下，毕竟，萨内最早也要在下半赛季才能再次上场踢球。

自本周二以来，萨内开始重返曼城训练基地，这原本对球员和拜仁来说。应该是一个即将转会的好迹象，但根据最新的报道，萨内显然开始思考自己是否应该前往拜仁。

在一月初与贝克汉姆的经纪公司“ DB Ventures Limited”分手，萨内选择加盟另一名拜仁球星博阿滕所在的LIAN Sports经纪公司，并与知名转会经纪人拉马达尼牵手。尽管他已经将这些信息告知了拜仁体育主管萨利哈米季奇，但德甲方面似乎并没有快速跟进。

尤其是拜仁CEO鲁梅尼格，这位当前的俱乐部掌舵人对萨内临时更换经纪人的举动有所不满，毕竟他们需要与不同的转会顾问团队进行重新谈判，而萨内与曼城的合同在2021年夏天就会到期。

鲁梅尼格在接受采访时表示：“我不想对一位与曼城合同还剩一年半的球员发表什么评论，如果我们仍对他感兴趣，我不排除这一点，我们将先和对方俱乐部进行对话，以从一开始就营造出一个友好的氛围。”

拜仁这样略显“怠慢”的态度似乎让萨内有些不高兴，他对拜仁对自己的赏识有了不小的怀疑和担心，再加上拜仁方面对这笔交易态度的微妙变化，都为这笔原本接近达成的交易增加了一些不确定因素。