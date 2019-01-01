双方协商一致 米兰确认加图索离任主帅一职

俱乐部还证实莱昂纳多在仅仅担任了一个赛季的体育总监后也辞职了。

AC米兰已经确认与加图索在双方同意的情况下离任主教练的位置。

加图索从2017年11月开始执掌球队，由于未能带领球队进入下赛季的欧冠联赛，他离开了球队。米兰在2018-19赛季的意甲联赛中排名第五。

这位41岁的教练承认他正在考虑自己的未来，米兰在周日以3-2战胜斯帕尔结束了他们的赛季，这场胜利不足以超越对手国米和亚特兰大而进入下赛季的冠军联赛。

“AC米兰希望感谢加图索在过去18个月里的领导。”俱乐部网站上的一份声明说。

“热纳罗是红黑军团真正的传奇人物，他在俱乐部最困难的时期接手了这个角色，他的表现令人钦佩，带领俱乐部获得了自2012-13赛季以来最高的联赛积分。”

加图索本人也在周二早些时候证实了他的离开，他说他将离开球队，尽管他的合同还有两年。

俱乐部首席执行官伊万·加齐迪斯在一份声明中说:“自从我来到俱乐部以来的六个月里，我有幸认识了里诺·加图索。”

“这个赛季里，里诺为我们的努力付出了一切，他不知疲倦地工作着，总是承担着所有的责任，把俱乐部置于一切考虑之上。”

“我想从心底里感谢里诺”。

摩纳哥主教练莱昂纳多·雅尔丁和拉齐奥主教练西蒙尼·因扎吉被与圣西罗现在空缺的主教练职位联系在一起。

除了加图索的离开，米兰也证实了体育总监莱昂纳多将在仅仅一个赛季后离开俱乐部。

加齐迪斯说：“莱昂纳多是在夏季转会窗口关闭前的几周加盟AC米兰的。”

“在非常困难的情况下，他全身心地投入到一个非常复杂的情况中，并把他的能量和雄心传递给球队。

“我非常感谢莱昂纳多为我们伟大的俱乐部所做的一切，并祝愿他在未来的努力中一切顺利。”

巴西人被传将回到巴黎圣日耳曼，他曾在那里担任过俱乐部的足球总监。