双方协商一致 米兰确认加图索离任主帅一职
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AC米兰已经确认与加图索在双方同意的情况下离任主教练的位置。
加图索从2017年11月开始执掌球队，由于未能带领球队进入下赛季的欧冠联赛，他离开了球队。米兰在2018-19赛季的意甲联赛中排名第五。
这位41岁的教练承认他正在考虑自己的未来，米兰在周日以3-2战胜斯帕尔结束了他们的赛季，这场胜利不足以超越对手国米和亚特兰大而进入下赛季的冠军联赛。
“AC米兰希望感谢加图索在过去18个月里的领导。”俱乐部网站上的一份声明说。
“热纳罗是红黑军团真正的传奇人物，他在俱乐部最困难的时期接手了这个角色，他的表现令人钦佩，带领俱乐部获得了自2012-13赛季以来最高的联赛积分。”
加图索本人也在周二早些时候证实了他的离开，他说他将离开球队，尽管他的合同还有两年。
俱乐部首席执行官伊万·加齐迪斯在一份声明中说:“自从我来到俱乐部以来的六个月里，我有幸认识了里诺·加图索。”
“这个赛季里，里诺为我们的努力付出了一切，他不知疲倦地工作着，总是承担着所有的责任，把俱乐部置于一切考虑之上。”
“我想从心底里感谢里诺”。
摩纳哥主教练莱昂纳多·雅尔丁和拉齐奥主教练西蒙尼·因扎吉被与圣西罗现在空缺的主教练职位联系在一起。
除了加图索的离开，米兰也证实了体育总监莱昂纳多将在仅仅一个赛季后离开俱乐部。
加齐迪斯说：“莱昂纳多是在夏季转会窗口关闭前的几周加盟AC米兰的。”
“在非常困难的情况下，他全身心地投入到一个非常复杂的情况中，并把他的能量和雄心传递给球队。
“我非常感谢莱昂纳多为我们伟大的俱乐部所做的一切，并祝愿他在未来的努力中一切顺利。”
巴西人被传将回到巴黎圣日耳曼，他曾在那里担任过俱乐部的足球总监。