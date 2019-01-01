双助攻不满足 卢卡库：继续努力 我还想进球

曼联在足总杯第四轮中客场3比1淘汰阿森纳，卢卡库首发出场奉献两次助攻，他表示努力得到了回报，不过接下来他会尝试取得进球的。

北京时间1月26日凌晨，曼联在足总杯第四轮中客场3比1击败阿森纳，成功晋级下一轮。

比利时前锋卢卡库在本场比赛中回到了首发阵容，在比赛上半场，他先后助攻桑切斯和林加德取得进球，为曼联确立2比0的领先优势。

BBC记者在赛后采访中问卢卡库是否为现在的曼联踢球更开心，他说：“现在看上去踢球很有意思了？是的是的！今天我们的战术思路非常明确，我对比赛结果和球队的踢法都感到满意。”

在本赛季开始以来，卢卡库因为身体增重在球场上的表现陷入低迷，在前任主帅穆里尼奥麾下更是陷入长期进球荒。然而在索尔斯克亚来到球队后，尽管卢卡库需要与拉什福德竞争首发主力，但他已经找回了进球感觉，几次替补登场都有亮眼发挥。这次回到首发，被安排在右边锋位置，他的表现更加出色。

卢卡库补充说：“我在训练中非常努力，今天终于得到了回报。现在我得再接再厉，继续用进球和助攻帮助球队。我一直都想两者都能做到。今天我的队友们成功把球送进了网窝！”

与此同时，卢卡库也认为曼联正在回到正轨，他说：“看看球队的历史吧，我们总会用表现发声。我们需要在比赛中占据主导地位，尽可能多地创造机会。”