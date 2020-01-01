双刃剑 克洛普称利物浦的成功对转会有利有弊

这位德国教练讨论了英超领头羊的转会方式，以及俱乐部的良好纪录会如何影响他们在市场上的表现。

尤尔根·克洛普承认成功帮助欧冠冠军利物浦吸引了球员，但这也使得完成签约变得更加困难。

尽管他们在英超联赛中保持着19分的领先优势，但利物浦已经与许多球员联系在一起，包括莱比锡球星蒂莫·维尔纳。

克洛普对他的球队是世界上最好的球队的说法并不担心，但是他说这对签约很有帮助。

其他球队

然而，这位德国教练表示，这种想法也有负面影响，因为一家俱乐部的成功可能会让球员担心失去在这样一支天才球队中的位置。

当利物浦今年夏天重新进入转会市场时，克洛普说他将会考虑到这一点，因为俱乐部希望引进那些能够适应挑战的球员。

“如果球员们也这样看你，那就容易多了。如果他们看到你成功了，就更容易与球员进行谈判。”

“但另一方面，你的球队表现得越好，就越困难，因为他们会问这样的问题，‘我将在哪里、何时比赛?’”

“我们需要想要参与其中的球员，想要为自己的位置而战的球员，想要和我们一起迈出下一步的球员，想要发展和提高的球员，仅此而已。”

“我们有这样的球员，无论谁想加入我们都需要有这样的态度。”

克洛普说，找到合适的球员加入他的球队是很困难的。

“目前球队的年龄层还不错。两三年后，情况可能会有所不同，但就目前而言，情况还不错。”

“这取决于你想要什么。现在是卖人的年龄吗？可能不是。但这个年龄适合表现吗？是的。”

“所以我们有很多事情要考虑。这是一个有趣的时期。”