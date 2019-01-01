友爱互助 詹姆斯盼助拉什福德提高进球总量
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Getty/Goal
曼联边锋丹尼尔·詹姆斯称赞马库斯·拉什福德是一名“出色的球员”，并表示希望在球场上与这位状态良好的前锋增进了解。
这位22岁的球员很快就适应了他在曼彻斯特的新环境，并在新赛季开始时成为索尔斯克亚的重要一员。
拉什福德最近几周从詹姆斯精准的传中中获益良多，威尔士边锋已经三次助攻他的新队友。
在周日阿斯顿维拉抵达老特拉福德之前，詹姆斯透露了他与拉什福德的发展关系，透露了在训练场上的工作是为了提高彼此的产出。
“是的，马库斯显然是一个出色的球员。”詹姆斯告诉曼联电视台：“他的能力非常棒，每场比赛他都在进步。”
“我们在训练中所做的事情就是跑位之类的，很明显，对我来说，在那些位置上，我希望拉边并能找到他，让他进球，反过来他也是如此。这是我们每天都在谈论的事情，以提高彼此的比赛水平。”
当回忆起他在对阵利物浦、诺维奇和谢菲尔德联的比赛中扮演的关键角色时，詹姆斯补充道：“我认为在那种情况下，随着时间的推移，你会明显地变得更好，因为你在训练中做到了。这是我们在训练中经常做的事情。”
“很明显，这将是不同的情形，你将在不同的地方，但（上周日）对我来说，正确的球是把比赛拉回来。我用眼角的余光看着他，我想如果我去射门，那就不是进球了。我想随着时间的推移，我学会了每场比赛都处于那种状态，并得到那些助攻。”
曼联必须击败维拉才能保住前四的希望，而切尔西已经领先他们9分。
“我认为这个赛季他们（维拉）真的让人们大吃一惊，”詹姆斯继续说：“我上个赛季（在英冠和足总杯）对阵过他们。他们是一支非常好的球队，他们仍然有很多上赛季拥有的球员，但显然他们也增加了很多优秀的球员。”
“他们在周一晚上取得了一场不错的胜利，我们正在为此努力准备。他们有很好的实力，这是我们将要关注的东西，我们会努力过关。”