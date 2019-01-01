友爱互助 詹姆斯盼助拉什福德提高进球总量

威尔士人透露他在训练场上正在努力改善他和这位英格兰国脚的关系。

曼联边锋丹尼尔·詹姆斯称赞马库斯·拉什福德是一名“出色的球员”，并表示希望在球场上与这位状态良好的前锋增进了解。

这位22岁的球员很快就适应了他在曼彻斯特的新环境，并在新赛季开始时成为索尔斯克亚的重要一员。

拉什福德最近几周从詹姆斯精准的传中中获益良多，威尔士边锋已经三次助攻他的新队友。

在周日阿斯顿维拉抵达老特拉福德之前，詹姆斯透露了他与拉什福德的发展关系，透露了在训练场上的工作是为了提高彼此的产出。

“是的，马库斯显然是一个出色的球员。”詹姆斯告诉曼联电视台：“他的能力非常棒，每场比赛他都在进步。”

“我们在训练中所做的事情就是跑位之类的，很明显，对我来说，在那些位置上，我希望拉边并能找到他，让他进球，反过来他也是如此。这是我们每天都在谈论的事情，以提高彼此的比赛水平。”

当回忆起他在对阵利物浦、诺维奇和谢菲尔德联的比赛中扮演的关键角色时，詹姆斯补充道：“我认为在那种情况下，随着时间的推移，你会明显地变得更好，因为你在训练中做到了。这是我们在训练中经常做的事情。”

“很明显，这将是不同的情形，你将在不同的地方，但（上周日）对我来说，正确的球是把比赛拉回来。我用眼角的余光看着他，我想如果我去射门，那就不是进球了。我想随着时间的推移，我学会了每场比赛都处于那种状态，并得到那些助攻。”

曼联必须击败维拉才能保住前四的希望，而切尔西已经领先他们9分。

“我认为这个赛季他们（维拉）真的让人们大吃一惊，”詹姆斯继续说：“我上个赛季（在英冠和足总杯）对阵过他们。他们是一支非常好的球队，他们仍然有很多上赛季拥有的球员，但显然他们也增加了很多优秀的球员。”

“他们在周一晚上取得了一场不错的胜利，我们正在为此努力准备。他们有很好的实力，这是我们将要关注的东西，我们会努力过关。”