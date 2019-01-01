又破转会纪录 曼城激活罗德里7000万解约条款

马德里竞技已经证实了英超冠军开始了对这名中场球员的转会操作。

马德里竞技发表声明确认曼城已经启动了罗德里7000万欧元(6300万英镑/ 7900万美元)的转会条款。

这名23岁的球员一直被认为是瓜迪奥拉想要的球员，因为曼城希望在夏季转会期间引进一名中场球员。

看起来他们终于得到了他们的人，床单军团证实英超冠军已经激活了前维拉球星的买断条款。

声明中写道:“球员代表和英格兰俱乐部代表出现在西甲总部，行使了解除合同的条款。”

“曼城已经为这名球员存入了解约条款所匹配的金额。”

“就这样，球员单方面终止了他与我们俱乐部直到2023年6月30日的雇佣合同。”

这笔交易预计将在未来几天内完成，据报道罗德里被认为是现年34岁的费尔南蒂尼奥的长期替代者。

尽管他只代表国家队出场6次，但在某些方面，他也被认为是西班牙国家队塞尔吉奥·布斯克茨的理想接班人。

这位马德里出生的球星在2018年5月以2200万英镑的价格从比利亚雷亚尔转会马德里竞技后，成为马竞中场引擎室的关键一环。

在2018-19赛季的各项赛事中，他一共为床单出场47次，进球3粒。在西班牙首都短暂停留期间，他还举起了欧洲超级杯的冠军奖杯。

瓜迪奥拉一直在寻找一个潜在的替代者来代替费尔南蒂尼奥，但是他错过了弗雷德这样的球员，后者已经转会到了曼联，还有切尔西的若日尼奥和巴塞罗那的新援德容。

然而，罗德里仍然有可能在即将到来的赛季中作为巴西人的替补。但如果这位经验丰富的中场球员能在2019- 2020赛季再次为球队效力，那么他的一年新合同也不是不可能的。

这笔交易将使罗德里成为曼城史上签约金额最高的球员，超过约12个月前他们以6000万英镑收购的莱斯特城队球员马雷赫兹的价格。