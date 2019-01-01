又矮又慢又迷茫 哈特回忆席尔瓦初体验

抛开后面的辉煌不谈，前蓝月亮门将坦言大卫席尔瓦最初来到伊蒂哈德球场的时候，并没有给他留下深刻印象。

2010年夏天，一名西班牙中场以2500万英镑的身价，从瓦伦西亚转会加盟曼城。9年过去，这名西班牙中场已经为曼城出场超过400场，帮助球队夺得了4个联赛冠军，并且仍在助力球队追求新的荣耀。

现在的大卫-席尔瓦已经成为了英格兰赛场最有影响力的球员质疑，而他的前队友在回忆他刚刚加盟时，却不是同样的光景。

如今效力伯恩利的前曼城门将乔哈特告诉Kickback：“一个奇才来到了这里，但当时我并不知道他是谁。”

“（我对他的印象是）2500万英镑，身材娇小，速度慢，只有左脚能踢球，甚至不清楚自己的位置。”

“他没有马上带来影响，但他的稳定性和个人能力简直不能更棒了。”

“他是位令人惊叹的全能球员。他没有缺点，就是稍微矮了一点。”

“他能够贡献助攻，进球，能够制造精彩的比赛，但他如果赢得一个头球，他就没法很好地说服你了。”

另一位从西甲转会而来，并且最终闪耀伊蒂哈德则是前场攻击球员阿圭罗。这位阿根廷人在来到曼城前效力马竞，现在他也已经是蓝月亮队史第一射手了。

这位队友倒是给哈特留下了深刻影响，英格兰门将继续说道：“他是如此冷酷无情。”

“他能感知每一种情况。你倒地早了，他会快速做出调整，你站起来，他也能过掉你。他就是那个能制造不同的球员。”