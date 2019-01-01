又现种族歧视 拉齐奥球迷高举支持法西斯旗帜

周三晚上意大利杯半决赛第二回合举行之前，气氛变得很糟糕。

在周三晚的意大利杯比赛之前，拉齐奥的一些支持者悬挂了一面纪念墨索里尼的旗帜，并朝着巴卡约科高呼种族歧视的口号。

两支球队在圣西罗举行了半决赛第二回合的比赛，在开球前米兰的气氛变得很糟糕。

一群拉齐奥的极端分子揭开了一面写着“向贝尼托·墨索里尼致敬”的横幅，并在1945年这位法西斯独裁者被处决的米兰广场附近上演了法西斯敬礼。

这些行为是在意大利庆祝纳粹-法西斯主义结束的全国性节日的前一天发生的。

意大利副总理赛尔维尼在推特上发表声明称：“绝不容忍任何形式的暴力，无论是身体上的还是口头上的。我感谢正在仔细监测局势的警察部队。”

“足球必须是一个庆祝和聚会的事件，而不是争吵和冲突。”

但是丑陋的场面在比赛开始前还会继续，拉齐奥球迷在圣西罗大门外朝着巴卡约科高喊带有种族歧视色彩的口号。

当球员们在场内热身时，这些口号还会继续，现场还发现了几根充气香蕉。

球场内的米兰球迷用他们自己的歌声回应了他们对巴卡约科的支持。

就在一周前，在奥林匹克球场2-0战胜乌迪内斯的比赛中，已经有过拉齐奥球迷被拍到朝着巴卡约科高喊种族歧视口号。