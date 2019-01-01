又是一场零比零 齐达内：皇马肯定不会买前锋

在周日0-0的平局之后，法国主帅打消了在即将到来的转会窗口中加强进攻的可能性。

齐达内表示皇家马德里绝对不会在一月签下一名前锋，因为在与毕尔巴鄂竞技的比赛中，他的球队再次未能进球。

周日在伯纳乌的西甲联赛中，皇马0-0战平毕尔巴鄂，最近两场比赛都未能取得进球。

克罗斯和纳乔在上下半场分别击中横梁，替补前锋卢卡·约维奇在比赛还剩四分钟时也击中门柱。

本泽马本赛季为皇马贡献了12粒西甲进球，在各项赛事中共打进16球，而在休赛期从法兰克福转会而来的高薪球员约维奇只进过一次球。

然而，皇马主教练齐达内否认了买前锋的可能性。

当被问及是否会要求一名新的前锋时，齐达内回答说：“不会。绝对不会，我不认为有必要签下一名前锋。”

这场与毕尔巴鄂的平局是皇家马德里本赛季第五次在西甲联赛中未能进球，齐达内的球队以两分落后领头羊巴塞罗那进入2020年。

“我很生气。”齐达内说：“我的球员们在球场上付出了一切。我看到了积极的一面，好的一面是我们做得很好。但在9分里面只拿到3分并不多。”

“和往常一样，当我们像以前一样踢比赛，有机会（进球）时，我为球员们感到恼火。对于我们付出的努力，我们很生气我们没有抓住我们拥有的机会。”

“如果你有机会，你必须进球，我们在过去三场比赛中有很多机会，但进球很少。这不是坏运气或缺乏信念——重要的是创造机会。”

“我们创造了很多机会……我们会继续；它（最终）会进去的。现在它进不去了，但我们不能低头。我们必须认为这是非常好的一年。”

“我们的结局有点平淡，但我们期待2020年的开始。我不认为（缺乏进球）是一个问题，但每个人都有自己的看法。我们保持冷静。我们在过去四五个月里所做的事情是好的。”