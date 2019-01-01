又伤！桑切斯在智利国家队中脚踝肌腱脱臼

国米前锋在本周早些时候受伤，看起来他至少要休息几周。

据智利足协证实，桑切斯将被允许提前从国家队比赛中返回，接受严重的脚踝伤势评估。

这名边锋在周六智利与哥伦比亚的国际友谊赛中被替换下场。

这名从曼联租借到国际米兰的前锋现在将回到米兰接受检查并有可能需要进行手术。

据智利足协报道，桑切斯“左脚踝腓骨肌腱脱臼”，将缺席周二对阵几内亚的比赛。

声明还说：“将进行核磁共振成像和动态超声成像检查，以做出最佳的治疗决定。”

这是桑切斯自6月以来首次代表国家队参赛，当时他参加了智利0-0战平阿根廷的比赛。

这位30岁的球员自从离开曼联加盟国际米兰以来，已经打进了一个意甲进球，他唯一的进球是在客场战胜桑普多利亚的比赛中打进的，而在那场比赛中他还被红牌罚下。

然而，桑切斯在即将到来的对阵多特蒙德的冠军联赛上成为一个问号。

意甲球队将在10月23日主场迎战德国人，并在两周后将前往多特蒙德进行F组的第二场比赛。在联赛中，国际米兰这个月还要面对萨索洛、帕尔马和布雷西亚。

看起来孔蒂的球队至少在接下来的几周都将失去桑切斯。

这位前巴塞罗那和阿森纳球员在过去的两年里不断受伤，特别是在他2018年离开酋长球场之后。

在老特拉福德的一个半赛季中，桑切斯由于腿筋、膝盖和脚踝受伤，被迫长时间缺阵。

这些问题严重影响了他在曼联的时间，桑切斯只出场了45次，打进5球。

相比之下，在阿森纳，这位前锋出场188次，攻入80球。

至于智利队，他们将于周二在西班牙的何塞里科佩雷斯球场迎战几内亚队。