又一青训妖人流失 阿森纳将放走青年队潜力前锋

由于无法达成续约协议，阿森纳已经决定在今夏出售青年队妖人前锋。

阿森纳已经告诉巴洛贡他可以在这个夏天离开。

这位19岁的前锋是俱乐部最被看好的新星之一，他是枪手U23的重要球员之一，出场5次斩获了10粒进球。

不过目前他还没有成为主力球员，根据够力足球了解到的情况，在新合同谈判破裂后，他几乎可以肯定会在即将到来的转会窗口离开。

其他球队

巴洛贡在2019年2月与球队签下了自己的第一份职业合同，不过当时双方的签约年限只有18个月，将在2021年夏天到期。

此前关于他的续约谈判已经开始，但是俱乐部和这位前锋的经纪人并没有就新合同达成一致。

在这种情况下，阿森纳已经通知这位年轻前锋可以在赛季结束后离开球队，因为选择在这个时间点，俱乐部可以争取到最大利润，而不是在明年人财两失。

枪手在一月份拒绝了英冠球队布伦特福德对巴洛贡提出的500万英镑的报价，当时他们希望能与这名少年达成续约协议。

有消息称阿森纳希望这名英格兰青年国脚能签署一份与表现挂钩的合同，只要他能达成规定的条款，那么就能够得到丰厚的报酬。

但是巴洛贡的经纪人并不愿意接受这些条件，阿森纳因此决定与球员分道扬镳，终止了谈判，枪手决定努力培养约翰·朱尔斯和埃迪·恩克蒂亚。

给予球员一份基于表现的合同来激励年轻球员取得成功，在阿森纳已经是司空见惯的事情了，俱乐部相信如果他们能达到合同规定的目标，就能够人财两失。

不过这样的合同并不是所有人都能接受，去年夏天球队的年轻边锋哈维尔·阿马奇一样选择了拒绝，而后加盟了德甲老牌球队汉堡。

阿森纳从这位19岁的球员身上得到了225万英镑，并签下了一份与表现挂钩的数百万欧元的浮动条款，与此同时，他们还在合同中加入了一项未来转会分成的条款。

北伦敦俱乐部现在将试图与其他俱乐部达成类似的协议。